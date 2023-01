Bakan Nebati'den zincir marketlere çağrı! 'Elinizi taşın altına koyun'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, 'Çok sayıda üründe indirimlere giden işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Tüm işletmelerimize benzer uygulamaları hayata geçirmeleri için de çağrıda bulunuyorum' ifadelerini kullandı.Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:'TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞIYOR''Dünyada resesyon kaygıları başladı, Türkiye pozitif ayrışıyor. 2022 yılında tüm ülke ekonomileri gibi biz de yüksek enflasyon sorunu ile karşılaştık, ancak çok şükür attığımız adımlar meyvelerini vermeye başladı.2022 yılında ihracatımız cumhuriyet tarihi rekorunu kırarak 254 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Bugün Türkiye 238 bölgeye ihracat yapan, küresel ticarette önemi artan bir ülke konumundadır.'ÇALIŞMA VE ÜRETME AZMİ VAR'46 milyar dolar gelir beklediğimiz turizmde bugün dünyada en çok ziyaretçi çeken 4. ülke konumuna gelmiş durumda.Dünya küçülme kaygıları yaşarken, Türkiye nasıl oldu da tüm bunları başarabildi. Her şeyden evvel Türkiye'nin güçlü vizyoner ve milleti ile kenetlenmiş bir lideri var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. İkincisi insanımızın artan özgüveni var. Çalışma ve üretme azmi var. Dinamizmi var.Üçüncüsü ülkemizin tarihinden kök bulan stratejik bir aklı ve sahip olduğu potansiyeli hayata geçirmek için çok kıymetli bir insan kaynağı var.İşte Türkiye ekonomi modeli böyle bir denklem içerisinde küresel gelişmeleri dikkate alarak ve kendi potansiyelimizin farkında olarak ülkemizin güçlü yarınlarını inşa etmek için tasarlanmış özgün bir modeldir. Türkiye geçmişten bu yana bir kesimin dayatmaya çalıştığı hiçbir yere varmayan tozlu patikadan çıkmayı başarmış yepyeni bir yola girmiştir.'İLAVE ALTIN SERTİFİKALARINI DA İHRAÇ ETMEYİ PLANLIYORUZ'Daha ilk yılın sonunda yatırımda istihdamda üretim ve ihracatta geldiğimiz nokta ve somut rakamlar ortadadır.Kur korumalı mevduatı ve altın tasarruf sistemi gibi çeşitli finansal araçları devreye alarak döviz kuru olmak üzere finansal istikrarı güçlendirirken, öngörülebilirliği artırdık. Bu araçlardan biri de geçtiğimiz haftalarda devreye aldığımız Darphane Altın Sertifikasıdır. 5 ton altın karşılığında ihraç edilen 500 milyon darphane altın sertifikasının 403 milyon adedi sadece 45 günde satılmıştır. İlave altın sertifikalarını da ihraç etmeyi planlıyoruz.'110 MİLYAR LİRALIK KREDİ İMKANI SAĞLADIK'Yeni dönemde selektif kredi modelini uygulamaya alarak ülke kaynaklarımız istihdam artışı sağlayan üretim alanlarına aktardık. 2022 yılında hazine destekli kefalet sistemi kapsamında işletmelerimize toplamda 110 milyar liralık kredi imkanı sağladık. Kasım ayı itibarıyla toplam kredi artışının yüzde 81'lik kısmı reel sektörümüze açılan ticari kredilerden sağlanmıştır. Politika kredi faizi makası 7,8 puan gerileme kaydetti.TL ticari kredi faiz oranı 23 aralık itibarıyla yüzde 13.7 seviyesine kadar gerilmiştir. Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde bu gerilemenin önümüzdeki dönemde sürmesini bekliyoruz.2022 yılında 21 yeni OSB kurarak sayımızı toplam 387'ye çıkardık. Bugün ihracatımızın yüzde 95'i imalat sanayi ürünlerinden oluşuyor. Savunma sanayiinde destanlar yazmaya devam ediyoruz.Karşılaştığımız sorunlar yok mu? Elbette var. 2022 yılında cari açık artış göstermiştir. Bunun da net bir sebebi var. Küresel enerji fiyatlarında astronomik yükseliş ve artış gösteren altın ithalatımız. Altın ve enerji hariç cari fazlamız devam ediyor. Bunları nasıl aşacağız?Karadeniz doğal gazımızla yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızdaki artışla aşacağız. Bilgi yoğun ve katma değerli üretimle aşacağız. Küresel diplomasideki artış gücümüzün ekonomimize daha fazla yansıması ile aşacağız. Bunların hepsini hep birlikte aşacağız ve başaracağız.'ENFLASYONLA MÜCADELE ADIMLARINA YENİLERİ EKLENECEK'Aralık ayında tüketici enflasyonunu oluşturan sepetteki ürünlerin birçoğunda fiyat artışlarının yavaşladığınız tüketici enflasyonunu yüzde 64.27'ye gerileyerek OVP altında bir eviyede gerçekleştiğine şahit olduk. Yurt içi üretici fiyat endeksinin aylık bazda gerilediğini gördük.2023 yılının ilk aylarından itibaren tüketici, üretici enflasyonundaki düzelme, emtia fiyatlarındaki normalleşme ile hızlı düşüşlerin devam edeceğini hep birlikte göreceğiz. Enflasyonla mücadele çok boyutlu, topyekün bir mücadele yapılması gerektiğinin farkındayız.Birlik içinde bu taşı yolumuzdan bir an evvel kaldırıp atarız, biz bu mücadelede kesin kararlıyız. Birlikten nasıl bereket doğacağını göreceğiz. Bu süreçte zaten sizlere gereken her türlü desteği veriyoruz. Yüksek enflasyon ortamında vatandaşları korumak amacıyla attığımız birçok adıma yenilerini eklemeye devam ediyoruz.'TÜM MARKETLERE ÇAĞRI: ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYUNÇok sayıda ürünlere indirimlere gittik. Bu işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Yakın dönemde çok güzel haberler de geliyor. Dün itibarıyla bu çağrılarımız Türkiye çapında faaliyet gösteren zincir marketlerin karşılık verdiğini büyük bir memnuniyetle öğrendik. Tüm işlemelerimize benzer uygulamaları hayata geçirmesi için çağrıda bulunuyorum. Enflasyon hepimiz için ortak sorun. İşsizliğe ve küçülmeye sebep olmadan beraberce aşacağız.
BAKAN NEBATİ İŞ DÜNYASINA SESLENDİİş dünyasına çağrımı yenilemek istiyorum. Geçen yılın ocak ayına girerken enerji fiyatları başta olmak üzere her alanda fiyatlar yükseliyordu. Bugün sizlere açık ve net söylüyorum petrol fiyatları gayet iyi, pompa fiyatları haziran ayındaki yaşadığı pikten aşağıda. Taşıma maliyetleri düşüyor. Konteyner fiyatları 15 bin dolarlara çıkmıştı bugün 2.500 dolarlar seviyesinde. Her türlü maliyetin en aza indiği dönemdeyiz. Böylesine bir ortamda bu fiyatlar, bu gevşeme piyasaya yansımıyorsa ortada bir problem vardır. Elinizi taşın altına koyun.Piyasada enflasyonun indiğine ilişkin ciddi beklenti oluştu. Aralık ayı itibarıyla enflasyonda düşüş başlayacak dediğimiz şey gerçekleşti. Önümüzdeki günlerde yurt içi ve yurt dışı emtialarda artış olmayacağı söz konusu. Döviz fiyatlarındaki oynaklık en az seviyede. Piyasa canlı, dünyada resesyon yaşanırken biz bu işlere elimizi taşın altına koyarak kamu maliyeti olarak destek verdik. Vergileri indirdik. Vazgeçmemiz gereken ne varsa hepsinden vazgeçtik.Yerel ve ulusal tüm marketlere tüm bu ülkede ne yapıyorsa neyi üretiyorsa lütfen gelin beklentilerin enflasyonun düşeceğine ilişkin kuvvetli şekilde oluştuğu toplumdaki bu yüksek moralin gerçekleştiği dönemde hep birlikte hareket edelim.