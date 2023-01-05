  • USD: 18,72 - 18,75
  • EURO: 19,85 - 19,88
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AYM’de kritik HDP toplantısı! Hazine yardımının kesilmesi talebi karara bağlanacak

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP’ye hazine yardımının kesilmesi talebini karara bağlayacak.

Ekleme: 5.01.2023 - 11:39 Güncelleme: 5.01.2023 - 11:39 / Editör: Ozge Selin
AYM’de kritik HDP toplantısı! Hazine yardımının kesilmesi talebi karara bağlanacak
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemli iddianamesinde, hazine yardımının bulunduğu banka hesabının blokesine karar verilmesini talep etmişti. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında iddianamenin kabulüyle birlikte HDP'nin banka hesaplarına bloke konulması talebi AYM tarafından reddedilmişti. Daha sonra Şahin, sadece partinin ihtiyaçları veya parti çalışmalarında kullanılmak gayesiyle verilen devlet yardımlarının parti faaliyetleri dışında terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanılmasının engellenmesi bakımından bu yardımların geri alınmasındaki olası güçlükler gözetilerek, devlet yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verilmesini yeniden talep etmişti.

11 SAYFALIK BELGE GÖNDERİLDİ

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'ye hazine yardımının kesilmesi ile ilgili talebini 30 Aralık 2022 tarihinde görüştü. Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, "HDP'nin terör örgütü ile organik bağının dava sürecinde de devam ettiğine dair elinizde bulunan bilgi ve belgeleri 5 gün içinde gönderin" talebinde bulundu. Başsavcı Şahin, söz konusu bilgi ve belgeleri dün Anayasa Mahkemesi'ne ulaştırdı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından Anayasa Mahkemesi'ne 11 sayfalık belge gönderildi. Belgelerde, HDP'nin terör örgütü PKK ile irtibatının dava sürecinde de devam ettiğinin altı bir kez daha çizildi. Söz konusu tespite ilişkin son dönemde Kobani davası başta olmak üzere elde edilen bilgi ve beyanlar sıralandı. Yazıda, hazine yardımının parti dışı faaliyetlerde kullanılmasının engellenmesi için HDP'nin hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulması gerektiği vurgulandı.

BUGÜN GÖRÜŞME KARARI ALINDI

Anayasa Mahkemesi daha önce 6 Ocak'ta HDP'ye hazine yardımının kesilmesi talebini Genel Kurul'da görüşme kararı almıştı. Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sunulan bilgi ve belgelerin ardından talebi bugün görüşme kararı aldı.

10 OCAK'TA YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISI SÖZLÜ AÇIKLAMA YAPACAK

HDP'ye 2023 yılı için toplam 539 milyon lira hazine yardımı yapılacakken, bu tutarın 179.8 milyon lirası 2023 yılının ilk 10 günü içinde hesaplara geçmesi bekleniyor. Diğer yandan, Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davayı görüşeceği 10 Ocak 2023'teki toplantısında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, sözlü açıklama yapacak. HDP yetkilileri ise sözlü savunmasını verecek.

BELİRLENEN GÜNDE KAPATMA İSTEMİ ESASTAN GÖRÜŞÜLECEK

Daha sonra Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun, AYM üyelerine dağıtılmasının ardından mahkeme başkanı toplantı için bir gün belirleyecek ve üyeler belirlenen günde bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan: İcraatlerimize vizontele muhalefetin hayalleri bile yetişemez
İngiltere'de sağlık sistemi çöktü: İlaç yok, doktor yok, ambulans gelmiyor! Vatandaşa uyarı: “Ölümcül bir durum yoksa acile gelmeyin”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Muhalefetin Saraçhane tiyatrosuna özel animasyon filmi: Sosyal medyaya damga vurdu
DEAŞ’ın hendekçisi tutuklandı: Çok sayıda gözaltı var
Orta gelirliye konut projesi için 15 soru 15 cevap! Bakan Kurum paylaştı
Türkiye'den uzay otobüsü hamlesi: Selçuk Bayraktar'ın 'üzerinde çalışıyoruz' dediği dev projede detaylar ortaya çıktı
Krizlerin gölgesinde 10'uncu toplantı! 6'lı masa yazı fontları ve metin boşluklarından sonra nihayet adayı da konuşacak
FETÖ'cü Enes Kanter'den skandal açıklamalar! Batı'ya böyle yalvardı
MSB: 12 terörist öldürüldü
Başkan Erdoğan'ın 'işe dönüş' müjdesi emekçilerin yüzünü güldürdü! Hak hukuk tanımayanlara en güzel cevap
Ekrem İmamoğlu'ndan başsavcıya tehdit! 'Odana geleceğim ilk gördüğüm yerde...'
Murat Bardakçı'dan Eda Taşpınar'a sert sözler... 'Ortada bir akıl zaafı çatlaklık söz konusu'
Tevfik Göksu İmamoğlu'nun algı operasyonlarını çürüttü: En büyük iddiası yalan!
Macron duyurdu! Fransa Ukrayna'ya tank gönderecek!
DEVA Partili Sanem Oktar'dan skandal açıklama: Anayasadan Türklüğü kaldırmak istiyoruz
HDP'li Beştaş'tan FETÖ skandalı! Terör örgütü yerine 'cemaat' dedi
Memur ve emekli zammı teklifi Meclis'e sunuldu...
DSÖ'den Çin'de hızla artan koronavirüs vakalarına ilişkin açıklama... 'Paylaştıkları verilere inanmıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan 7. Anadolu Medya Ödülleri Programı'nda konuştu!
Meteoroloji'den kar, yağmur ve sis uyarısı!

Meteoroloji'den kar, yağmur ve sis uyarısı!

ABD'de dehşet verici olay: 560 ölünün naaşını parçalayıp sattılar

ABD'de dehşet verici olay: 560 ölünün naaşını parçalayıp sattılar

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: En bulaşıcı varyantı ve hızla yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: En bulaşıcı varyantı ve hızla yayılıyor

Eksi 17 derecede günlerce bekliyorlar: Suyun dibinden çıkanları tek tek topluyorlar

Eksi 17 derecede günlerce bekliyorlar: Suyun dibinden çıkanları tek tek topluyorlar

Ukraynalı model Anzelika Srabiants davasında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

Ukraynalı model Anzelika Srabiants davasında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

560 cesedi parçalayıp sattı: ABD'yi sarsan olay! Vücut parçalarını çalmak için iğrenç tezgah!

560 cesedi parçalayıp sattı: ABD'yi sarsan olay! Vücut parçalarını çalmak için iğrenç tezgah!