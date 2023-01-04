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Aydın'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı...

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm otomobili sararken sürücü olaydan yara almadan kurtuldu.

Ekleme: 4.01.2023 - 23:57 Güncelleme: 5.01.2023 - 00:03 / Editör: Ozge Selin
Aydın'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı...
Olay, saat 15.00 sıralarında Aydın- Denizli D320 Karayolu Pamukören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nazilli istikametinden Denizli yönüne seyir halinde olan Hayati Emre K. yönetimindeki 09 V 1993 plakalı otomobilin motoru, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevleri fark eden sürücü otomobili kenara çekip, aracı terk etti. Alevler kısa sürede tüm otomobili sararken, diğer sürücüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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