Osman Gökçek muhalefete sert çıktı, destekçilerine seslendi: Ne zamandan beri bir terörist başı Altılı Masaya ayar verir hale geldi?

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, bu hafta da Beyaz TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Sürmanşet programında gündeme ilişkin önemli yorumlarda bulundu.Gökçek, yaptığı yorumlarda muhalefeti sert bir dille eleştirirken; Altılı Masa'nın kendi aralarındaki iletişimine değindi ve şu ifadeleri kullandı;'Masa çok farklı bir noktaya gitmeye başladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Bey diyor ki; bu çok cahilce bir iddia. Bu cahilce iddiayı yapan kim? Meral Akşener. Meral Hanım'a cahil diyor. Meral Hanım televizyona çıkıyor. Ahmaklar diyor. Hemen onun arkasından ‘Bana kiminle görüşüp görüşmeyeceğimi söylerseniz sizi çarparım' diyor. Yani masa çok farkı bir boyuta doğru ilerlemeye başladı. Kendi aralarında bu şekilde hitapları olan bir masanın Türkiye'ye yarar getirmesini bekliyoruz.Herkes aslına çeker. Saadet Partili kardeşlerimiz aslı Milli Görüş'tür. Onları siz kalkıp da sosyal demokrat, solcu bir zihniyetin içine çekmeye çalıştığınız zaman tabandan gelen sesleri duyarsınız. Saadet Partisi İzmir İl Başkanı böyle bir laf kullanıyor Halk Tv'ye yönelik. “Kanal halkın kanalı değil tam bir Siyonist, işbirlikçidir” diyor çünkü Saadet Partilileri kullanılacak bir obje olarak görüyor diğer kesim.'Zihniyet olarak tabanının yakın olduğu yer Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'dır. İstediklerini istedikleri gibi söyleyebilir Saadet Partililer. Milli Görüş'te hep birlikte büyüdüler. Biliyorsunuz AK Parti'nin içinde de Milli Görüş'ten birçok insan yer alıyor. Beraber bir dava için mücadele etmişler. Ama şimdi sizin dava dediğiniz şey; Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapmak olduğu zaman tabandan da bu tür sesler de yükselmeye başlıyor. Doğruyu görmeleri bakımından önemli bir gösterge diye düşünüyorum. Bunların (Altılı Masa) iktidar olduğunu düşünüyor musunuz? Daha aday belirlemede birbirlerine girmiş durumdalar. Temel Bey Meral Hanım'a 'Cahil' dedi. Bunu herkes kaldıramaz. Bakın Sayın Devlet Bahçeli Meral Akşener'e bir ithamda bulunmuyor. Sayın Erdoğan Meral Akşener'e, Kılıçdaroğlu'na bir ithamda bulunmuyor. Kendi aralarında birbirlerine 'Cahil, ahmak' diyorlar. İzleyeceğiz göreceğiz bu komedi tiyatrosu nereye kadar böyle devam edecek.Terör örgütü PKK/YPG elebaşı Duran Kalkan, saklandığı mağaradan açıklama yaparak Türkiye'deki seçimlerin kritik olduğunu ve muhalefetin küçük şeyleri mesele yapmadan daha fazla ittifak ve ilişki içerisinde olması yönünde çağrıda bulunmuş ve Örgütün ağır darbe aldığını itiraf ederken; 'Türkiye'de gerçekten demokrasi olsun diyenler bu mücadeleye destek vermeliler' demişti. Osman Gökçek, terörist başı Kalkan'ın bu ifadelerine Altılı Masanın hiçbir tepki vermemesini sert bir dille eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı;'Muhalefete birleşin çağrısı var. Altılı Masaya hitap ediyor. Diyor ki; “Küçük şeyleri mesele etmeyin”. Ne zamandan beri bir terörist başı Altılı Masa'ya ayar vermeye başladı? Bizi izleyen İyi Partililere, Saadet Partililere ve CHP'nin içinde gerçekten vatanını milletini sevenlere sesleniyorum: Bakın, terörist başı şuan size ayar veriyor. Ve bunu açık bir şekilde kamera karşısına geçerek yapıyor. Bunu saklamıyor. 'Tıkanma derinleşiyor' diyor videosunda. Yani 'AK Parti ve Cumhur İttifakı bizi tıkanma noktasına getirdi' diyor. Evet, doğru. 'İkisini yıkıp yeni bir anlayış gelmeli' diyor. İkisi dediği de; MHP ve AK Parti. 'Erdoğan daha bu iyi bir günleriniz dedi ve gerçekten ne olacağını bilmiyoruz' diyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan diyorki teröristlere, 'Bu daha iyi günleriniz'. Terörist başı da bundan dolayı tedirginliğini dile getiriyor ve bize yapmadıklarını bırakmadılar diyor Cumhur İttifakı için. 'Bundan kurtulmamız için muhalefetin birleşmesi lazım' diyor. 'Daha fazla ittifak, işbirliği ve ilişki gerek. Tarihe gömmek gerekiyor bunları' diyor. Yani yapılabilecek hertürlü ittifağa hazırlar. Kim PKK terör örgütü. İyi Parti Sayın Cumhurbaşkanımızın olduğu masaya 'Kumar masası' diye hitap ediyor. Ama terörist elebaşının kendi masalarına ayar vermesiyle ilgili tek kelime konuşmuyor. Neden? Buradan soruyorum.''İyi Parti ve Saadet Partisi'nin Duran Kalkan'ın laflarına laf etmemesinin arkasında ne var? Oy mu yoksa beraber Türkiye'yi yönetecekleri bir plan mı organize ediyorlar? Vatanını milletini seven CHP'lilere sesleniyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Bizim gideceğimiz başka bir ülkemiz yok. Yani ne zamandan beri bir terörist başı Altılı Masaya ayar verir hale geldi? Bu seçim aslında Millet İttifakıyla işbirliği yapan terörist başı Duran Kalkan ile Cumhur İttifakı'nın arasında geçecek. Deniz Baykal'ın kızı ayrıldı. CHP'nin başka bir istikamete kaydığını anlatıyor. Mehmet Sevigen'i izliyoruz partinin içinden o başka şeyler anlatıyor. CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinden tamamen çıktığını görebilmemişz mümkün. Bu seçimde sandıkta oy atarken şunu unutmayın: Tıkanma noktasına gelen PKK'yı bu tıkanlığı açıp bunları tekrar rahat ettirip ettirmemeyi de oylayacağız. Bunu ben demiyorum. Bunu terörist başı Duran Kalkan diyor. Ne zaman ki bu altılı masa çıkar bunlara haddini bil der. O zaman derim ki bunların bunlarla bir ilgisi yok ama tek kelime eden yok.''Cumhur İttifakı'nın olduğu yerde, Kürtlerin rahat yaşayacağı bir ortam var. Bunlar iktidara geldikleri zaman bazı taviz vermek zorunda kalacaklar. Çünkü kendilerine destek verecek olan HDP bunlardan (Altılı Masa) mutlaka bir karşılığını isteyecek. Bu görüntüler aslında bunun en büyük ispatlarından bir tanesi. Bunlar ülkenin topraklarını bölmek için ellerinden geleni yapmaya çalışacaklar. Özerklik istemeye başladı bile CHP. Ne için HDP için. Teröristbaşları istiyor çünkü. İyi Partili kardeşlerimiz bu ülkenin insanı, CHP'li kardeşlerimiz de bu ülkenin insanları. Siz (Duran Kalkan) kim oluyorsunuz da ayar vermeye kalkıyorsunuz? Bunu Cumhur İttifakı'nı destekleyen biri olarak söylüyorum. Peki siz Millet İttifakı olarak neden bir tepki ortaya koymuyorsunuz?'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun rozet takarak hukuk ve siyasi işler başdanışmanı yaptığı Nuşirevan Elçi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürdistan'dan rahatsız olmadığını dile getirmediği itiraf etmiş ve 'Zaten CHP iktidar olmadığı sürece bu sorunu çözemez. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz artık adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Bunun değiştirilmesi gerekiyor.' demişti. Nuşirevan'ın bu ifadelerinin ardından gözler Kılıçdroğlu'na çevrilirken; Osman Gökçek CHP'ye sert çıktı.'Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı özerklik olması gerektiğini söylüyor. Bunlar Türkiye'de iktidar oldukları zaman bir özerklik muhabbetine getirip ülkemizi bölme projesi yapacaklar. Özerklik ne demek? O bölgelerdeki valileri, kaymakamları bütün herşeyin kontrolünü PKK'ya terör örgütü diyemeyen onun arka bahçesi gibi davranan HDP'ye mi bırakmaktır? Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı kim? CHP rayından çıkmış durumdadır. Nuşirevan Elçi denilen kişinin terörist başı Abdullah Öcalan'ın resimlerini retweetlediğini görüyoruz.'Ali Babacan'ın HDP ile arasındaki bağa dikkat çeken Osman Gökçek, 'Ali Babacan'ın içerisinde AK Parti'de olduğu zamanlar HDP şakşakçılığı olduğunu görmemiştim. Bunlar demek ki bu şakşakçılığı içlerinde saklamışlar. Geçen gün Mehmet Sevigen'in çok önemli açıklamaları oldu. “HDP kapatılırsa Deva Partisi'nden seçime katılacak HDP'liler” dedi Sevigen. Sayın Akşener sağınıza dönüyorsunuz HDP ile iyi diyalogda olan Ali Babacan. Solunuza dönüyorsunuz Kılıçdaroğlu. Peki Akşener siz bu masada kendinizi nasıl konumlandırıyorsunuz? Bu masada oturmaları demek İyi Partiye gönül veren milliyetçi kitleyi HDP'lilerin bir nevi Kılıçdaroğlu'nun maşası gibi kullandığı bir duruma sürüklemek demektir.' ifadelerini kullandı.Seçim zamanı 'İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz' vaadi veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşımla ilgili gelen zam sorusuna yanıt verememişrti. Osman Gökçek konuyla ilgili çok çarpıcı bir yorumda bulundu.'Ekrem İmamoğlu bir kedi gibi kaçıyor. Çünkü kendisine sorulan sorunun cevabı yok. Çünkü vatandaşa bunlar seçimle gelmeden önce 70 tane 100 tane vaat veriyorlar. Bu vaatlerin içerisinden 2 tane 3 tanesini yapıyorlar yapmıyorlar. Ekrem Bey aklınız yetmedi mi o anda cevap verecek kadar? Cevap veremeyince kaçma gibi bir yöntem uyguluyor.'