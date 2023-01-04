Orta gelirliye konut kampanyası için detaylar belli oldu! Orta gelir konut kredisi faizi ve ödeme planı ne oldu?

Orta gelirliye konut kredisi için detaylar bugün netleşiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 'Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası'na ilişkin detayları açıklıyor...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından Yeni Evim Projesin'de detaylar açıklanıyor...Peşinat yüzde 10Ev 5 yıl satılamayacak15 yıl vade olacakKonut kredisinde faiz oranı yüzde 0,69Sıfır konuta 15 yıl vade ile 5 milyon TL'ye kadar krediHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim Programı Tanıtımı'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:Vatandaşlarımızı konut piyasasındaki dalgalanmaların olumsuz etkilerinden korumak amacıyla, geçtiğimiz Mayıs ayında Konut Finansman Projesi'ni hayata geçirdik. Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut projesi olan 'İlk Evim İlk İşyerim Projesi' ile 5 yıllık dönemde 500 bin sosyal konut yapmayı, 1 milyon konut amaçlı arsa sunmayı ve 50 bin işyerini tamamlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını uygun koşullarda ve uygun maliyetlerle karşılamasını son derece önemsiyor, bu doğrultuda kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanıyoruz.Bu projeyle dar gelirli vatandaşlarımızın konuta erişimlerini kolaylaştırıyoruz. Bugün özellikle orta gelirli vatandaşlarımıza yönelik uzun süreli devam edecek yepyeni bir projeyi hayata geçiriyoruz.Orta gelir düzeyindeki vatandaşlarımız için piyasa koşullarına göre çok daha avantajlı faiz/kar payı ve vade yapısı, ilk 3 yıl Bakanlığımız katkısıyla ödeme kolaylığı ve kredi vadesi boyunca hanehalkının geliriyle uyumlu bir ödeme planı sunduğumuz Yeni Evim Programını hayata geçiyoruz.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte çalışarak, gelir düzeyi ve konut fiyatlarının genel seyri açısından ülkemizi 3 bölgede ele aldık.Programımız kapsamında İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlenmiştir.Bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız tarafından sağlanacak finansman tutarları, 1. bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon TL, 2. bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon TL, 3. bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon TL'dir.Programımız kapsamında sağlanacak finansman sıfır konutlara yöneliktir. Programdan yararlanabilmek için hanehalkı toplam gelirini dikkate almaktayız. Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir.Ayrıca, 1. Bölge (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerimizde konut almak isteyen vatandaşımızın, son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacaktır.Bölgedeki illerimizdeyse ikamet şartı aranmayacaktır. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacaktır. Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenmiştir.Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları %0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacaktır.Vatandaşlarımızın ilk üç yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak biz üstleneceğiz.Sağlayacağımız bu katkı ile ilk üç sene için taksit tutarlarını önemli şekilde aşağıya çekecek ve böylece, vatandaşlarımız konutlarının tamamlanmasını beklerken yüklerini hafifletmiş olacağız. Programımız kapsamında vatandaşlarımız 3 farklı aşamadaki konutlar için kredi kullanabilecektir.Birincisi, tamamlanmış konutlar, ikincisi, belirli bir oranda tamamlanmış ve bankaların kredi verme kriterlerine uygun konutlar, üçüncüsü ise yapımına başlanacak olan konutlar. İlk iki durumda, konuta ve başvuru sahibine dair şartların ilgili banka tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirilmesi halinde, Program kapsamında finansman imkânı ve Bakanlığımız katkısı sağlanacaktır. Yeni başlayacak projeleri kapsayan üçüncü durumda ise konutun bir parçası olduğu konut projesinin bankalarımız tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirmesi ana kıstas olacaktır.Bu durumda projenin bu program kapsamına alınması için bankanın müteahhitle proje bazında Garantörlük Anlaşması imzalaması gerekecektir, bu sayede, inşaatın temeli atılmadan konut kredisi kullanma imkânı oluşacaktır.Bu kapsamda, bankalarla garantörlük anlaşmalarını yapan ve Programa dâhil olarak konut üretme taahhüdü veren müteahhitlerimiz için Hazine Destekli KGF kefaletiyle başlangıçta 25 milyar liralık finansmana erişim imkânı da sunacağız.Program kapsamında diğer önemli bir hedefimiz de konut arzının dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde artırılmasıdır. Böylece, konut fiyatlarında ortaya çıkan dönemsel hızlı yükselişleri de orta vadede en az seviyeye indirmektir.Bugün açıkladığımız Yeni Evim Programı ile konut ediniminde önemli bir adımı atmış oluyoruz. Şunun da altını çok net çizmek isterim ki konut fiyatlarını Bakanlık olarak uzun zamandan bu yana yakinen izlemeye ve değerlendirmeye devam ediyoruz.Bakanlığımız tarafından gayrimenkul sektörüne yönelik mali, finansal, tapu ve emlak ilan site verileri kullanılarak analiz ve değerlendirme çalışmaları detaylı şekilde yürütülmektedir. Ayrıca, enflasyonla mücadele kapsamında, haksız fiyat artışı gerçekleştirenler özelinde de tespitler yapılmakta ve ilgili birimlerle paylaşım sağlanmaktadır.Gayrimenkul sektörüne yönelik fiyat artışları takip edilerek arz-talep dengesini olumsuz etkileyen kişiler ve bu kişilere aracılık edenler özelinde değerlendirmelere itinalı bir şekilde devam edilecektir. Haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği tespit edilen kişiler, gereği yapılmak üzere ilgili birimlerle paylaşılacaktır. Vatandaşlarımızın refahını artırmak için, enflasyonla amansız bir mücadele verdiğimiz şu dönemde çok net vurgulamak isterim ki piyasa gerçekleri dışındaki fiyatlamalara müsamaha göstermeyeceğiz.Şimdi de 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzla çok daha büyük başarılara inşallah yine beraberce imza atacağız. Ve Allah'ın izniyle, 21'inci yüzyılın tarihe Türkiye Yüzyılı olarak geçmesini birlikte başaracağız.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise şu ifadeleri kullandı:500 bin sosyal konut, 1 milyon altyapısı ve imarı hazırlanmış konut arsası ve esnafımız için 50 bin iş yeri projemizi milletimize sunduk. İnşallah kura çekimlerimizi Mart ayına kadar tüm illerimizde tamamlayacak; en geç 2 yıl içerisinde ilk 250 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim etmenin mutluluğunu yaşayacağız.Yine büyük bir kampanyaya hep birlikte imza atarak; evi olmayan kardeşlerimize pozitif ayrımcılık yapıyor, 'Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim' diyoruz, yeni kampanyamızla; ilk etapta, tam 100 bin ailemizi, birkaç ay içerisinde ev sahibi yapacağız.Öncelikle, yüklenici firmalarımız belirleyeceğimiz kriterlere uygun yapılan konut projeleriyle birlikte bu kampanyamıza dâhil olacaklar. Konut almak isteyen vatandaşlarımız, kendi ödeme koşullarına uygun daireleri seçecekler ve bankaya başvuracaklar. Bankalarımız da uygunluk durumunda krediyi vatandaşımıza tahsis edecek ve satın alma süreci de böylelikle başlayacak. Vatandaşımız ülkemizin her yerinden bitmiş konutlardan alabilecek, belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlardan da faydalanabilecek.Bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projelerden istifade edebilecek. Bankalarla imzalanacak bu garantörlük nedir? Banka ve müteahhit anlaşması sonucu proje imzalanacak, sözleşme sonrasında müteahhidin ilerlemesine göre satış yapılan konuttan hak ediş ödemesi yapılacak, bu sayede projenin kontrolü sağlanmış olacak.Emlak Konut genel müdürlüğümüzün ürettiği projeler, GYODER, İNDER, Konutder, İmkon ile Türkiye Müteahhitleri Birliği'ne bağlı olan şirketlerimizin projeleri, ve yine 81 ilimizin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları taktirde bu sürece dâhil olacaklar.Bu kampanyamızda yüklenici firmalarımız, satacakları konutların bedelinin yüzde 5'i kadar vatandaşımıza destek sağlayacaklar.16 Ocak itibariyle, kuracağımız web sitesinde, vatandaşımız, 'Yeni Evim' kampanyamıza dair tüm gelişmeleri ve detayları takip edebilecekler.Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, SPK, BDDK ve değerleme kuruluşlarından temsilcilerin yer aldığı bir komisyon kuracağız.Denetim görevi yapacak bu komisyon sayesinde; hem projeyi garanti altına alacak, hem de firmalarımıza gerekli finansman desteğini sağlayacağız. Bir yandan konut arzını arttıracak bir yandan da kampanya sürecinde fiyatların sabit kalmasını sağlayarak orta gelirli vatandaşımızı koruyacağız, güven içerisinde ev sahibi yapacağız.Her zaman olduğu gibi bu kampanyada da; hızlı inşa, uygun ödeme imkânı ve kolay ulaşılabilir konut diyoruz. Biraz önce sayın bakanımızın da açıkladığı gibi; 0,69'dan başlayan son derece uygun oranlarla, konut kredilerindeki 10 yıl vade uygulamasını 5 yıl arttırarak 15 yıla çıkarıyoruz.15 yıl boyunca enflasyon oranı veya gelirdeki değişimler ne olursa olsun, taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek; hatta birçok taksitte yüzde 25-30'lar seviyesine bile düşecek.Yeni konut üretimine katkı sunmak, yeni projeleri hızlıca başlatmak çok önemli, bu anlamda tüm evlerimiz birinci el konutlar olacaklar, ikinci el konutlar kampanyaya dâhil edilmeyecekler.Tüm konutlarımız; deprem yönetmeliğine uygun inşa edilecek güçlü, sağlam ve sağlıklı olacak. Yine sıfır atık ve enerji verimliliğine uyumlu uygulamalarla çevreyi merkeze alan projeleri teşvik edeceğiz.İnşallah 81 ilimizin tamamında hayat bulacak bu kampanyamızla; ülkemizin her yerinde, özel sektörün konut piyasasına dönüşünü en ileri seviyede hızlandırmış olacağız.Yapı sektörümüzün konutlarını süratle satarak, yeni projelere başlamasının yolunu da bu sayede açmış olacağız. İnşallah 81 ilimizde başlayan konut projeleri hızla tamamlanacak, hem ulaşılabilir konut arzını arttıracağız hem de kira fiyatlarını daha da düşürmüş olacağız.Tüm bunların ekonomik kazanımlarına gelirsek; bu kampanya sayesinde milyarca liralık bir hacim ortaya çıkacak, ekonomimizde 600 milyar liralık katma değer oluşacak.Başta gayrimenkul sektörü olmak üzere tam 250 sektörün çarkları hızlanmaya başlayacak, şehirlerimizin ekonomisi güçlenecek, yüzbinlerce kardeşimiz de yeni iş imkânına erişecek.Türkiye bundan sonra da, Cumhurbaşkanımızın Milli Ekonomi Vizyonuyla; tüm dünyada faizler artarken faizleri düşüren, milletin omzundan faiz yükünü alan bir ülke olmaya büyük bir inançla devam edecektir. "Yeni Evim Kampanyamız" işte bu ekonomi vizyonunun, Milli Ekonomi Modeli'mizin doğal bir sonucudur, başarısıdır.Tarihi TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatını verdiği yeni kampanya ile ilgili Bakan Nebati kamu bankaları ile ilgili kredi ve ödeme planı hakkında çalışmaları yürütürken, Bakan Kurum'da teknik çalışmayı devam ettirdi.