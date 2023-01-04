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Naaşlarından korkup iki yıl tutsak ettiler: Filistinli iki şehidin cenazesi ailesine teslim edildi

İsrail, iki yıl önce ordu güçlerince vurularak öldürülen iki Filistinlinin naaşlarını ailelerine teslim etti. Naaşları teslim edilen Eşref Helse ve Muhammed Amr adlı Filistinliler için daha sonra cenaze töreni düzenlenmesi bekleniyor. Helse Mescid-i Aksa'nın kapısında, Amr'ı ise Beytullahim kentindeki bir Yahudi yerleşim birimi yakınlarında şehit edilmişti. Edinilen bilgilere göre İsrail askerleri tarafından öldürülen ve cenazeleri alıkonulan Filistinlilerin sayısının 114 olduğu belirtiliyor.

Ekleme: 4.01.2023 - 22:35 Güncelleme: 4.01.2023 - 22:39 / Editör: Ozge Selin
Naaşlarından korkup iki yıl tutsak ettiler: Filistinli iki şehidin cenazesi ailesine teslim edildiİsrail, iki yıl önce şehit ettiği iki Filistinlinin cenazesini teslim etti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Sivil İşler Genel Kurulu'ndan konuyla ilgili yazılı bir açıklama paylaşıldı.

İsrail makamlarının, ordu güçlerince vurularak şehit edilen Eşref Helse ve Muhammed Amr isimli iki Filistinlinin naaşlarını teslim ettiği aktarılan açıklamada, Helse'nin, Doğu Kudüs'e bağlı Ebu Dis beldesine, Amr'ın El-Halil kentindeki bir hastaneye nakledildiği ifade edildi.

Her iki Filistinli için daha sonra cenaze töreni düzenlenmesi bekleniyor.

İsrail güçleri Helse'yi 17 Ağustos 2020 yılında Mescid-i Aksa'nın kapılarından birinde, Amr'ı ise Beytullahim kentindeki bir Yahudi yerleşim birimi yakınlarında şehit etmişti.

Son teslim edilen naaşların ardından halihazırda, İsrail askerleri tarafından şehit edilen ve cenazeleri alıkonulan Filistinlilerin sayısının 114 olduğu belirtiliyor.
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