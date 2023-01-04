Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmada, örgüt üyesi oldukları tespit edilen zanlıların saklandığı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda, ülkelerinde bulundukları dönemde örgüt adına silahlı faaliyet yürüttükleri belirlenen Suriye uyruklu 2 şüpheli yakalandı.Adreslerde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi.Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ifadesinin alınmasının ardından sınır dışı işleminin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.