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Kaldırımdaki skuterli kadına taksi çarptı: Sürücüye ceza yağdı

Esenyurt'ta kaldırımdan ilerleyen taksi şoförü, skuter kullanan kadına hafif şekilde çarparak uzaklaştı. İhbar üzerine trafik polisleri tarafından yakalanan taksi şoförü, aracında hasta olduğu için kaldırımdan gittiğini söyleyerek kendini savunsa da 4 bin 64 lira ceza yedi, ruhsatı ise 10 gün süre ile iptal edildi.

Ekleme: 4.01.2023 - 12:10 Güncelleme: 4.01.2023 - 12:12 / Editör: Ozge Selin
Kaldırımdaki skuterli kadına taksi çarptı: Sürücüye ceza yağdıOlay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısı Esenyurt mevkisinde meydana geldi. Taksi şoförü, yoğun trafikten kaçmak için kaldırıma çıkarak ilerledi.
O sırada kaldırımda skuter kullanan kadına hafif bir şekilde çarpan taksici, aldırış etmeden yoluna devam etti.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Taksi, ihbar üzerine tespit edilerek fazla uzaklaşmadan trafik polisleri tarafından durduruldu. 

ARAÇTA HASTA VARDI, O YÜZDEN KALDIRIMA ÇIKTIM'

Polisleri gören taksici, 'Aracımda bir kadın vardı, hasta. Durumu acildi. Onu yetiştirmek için kaldırıma çıktım' dedi. Trafik polisleri de kaldırım üzerini kullandığı ve kaldırımdaki kadını tehlikeye attığını belirterek ceza uygulayacağını söyledi.

Taksiden indirilen şoför, 'Kaldırımdaki kadını uyardım. Sağa çekti' şeklinde kendini savunsa da ceza yemekten kurtulamadı. Araç parka çekilirken, şoförün ruhsatı 10 günlüğüne iptal edildi. Taksi şoförüne de 4 bin 64 lira para cezası kesildi.

Kaldırımdaki skuterli kadına taksi çarptı: Sürücüye ceza yağdı

Kaldırımdaki skuterli kadına taksi çarptı: Sürücüye ceza yağdı
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