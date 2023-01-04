  • USD: 18,71 - 18,74
  • EURO: 19,78 - 19,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İşte 'Dost Almanya'nın teröre verdiği desteğin açık kanıtı! Liste, kaçak FETÖ'cü ve PKK/ PYD'lilerle dolu

Türkiye'nin güncellediği 'Terörden Arananlar' listesindeki FETÖ terör örgütü ile ilişkilendirilenlerin çoğunun yeni ikamet adresi Almanya çıktı. Liste, kaçak FETÖ'cü ve PKK/ PYD'lilerle dolu! İşte 'Dost Almanya'nın teröre verdiği desteğin açık kanıtı...

Ekleme: 4.01.2023 - 10:20 Güncelleme: 4.01.2023 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
Kırmızı kategoriden sonra en çok gri kategoride yer alan isimler Almanya'da ikamet ediyor. İkameti açıkça belli olanların başında, MİT TIR'ları davasında hapis cezasına çarptırılan Can Dündar bulunuyor. Dündar gibi Berlin'de yaşayanların sayısı bir hayli fazla. FETÖ'cülerin bir diğer üs olarak seçtikleri nokta ise ülkenin Hessen Eyaleti.

ABDULLAH AYMAZ

FETÖ'nün "üç büyük abisinden birisi" olan Abdullah Aymaz, Türkiye'den kaçtıktan sonra Almanya imamı oldu. Fetullah'ın imamlarından olan Aymaz döneminde Almanya'daki FETÖ yapılanması çok büyüdü. Zaman Gazetesi eski Avrupa Koordinatörü de olan Aymaz son olarak, FETÖ'nün en kritik isimlerinden biri olan ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yerine geçecek kişi diye lanse edilen Mehmet Ali Şengül'ün Hanau kentindeki cenazesinde ortaya çıktı.

ADİL ÖKSÜZ
FETÖ'nün darbeci sözde "Hava Kuvvetleri İmamı" Adil Öksüz de Almanya'da bulunuyor. FETÖ'nün en kilit isimlerinden biri olan Öksüz'ün, darbe girişiminin ardından kaçtığı Almanya'da örgütün Berlin'deki hücre evlerinde kaldığı tespit edilmişti. Öksüz de Alman gizli servisi tarafından korunuyor. Öksüz'ün yanlışlıkla sınırdışı edilmemesi için dosyasına şerh konulduğu belirtiliyor.

GRİ KATEGORİDE ARANANLAR... ÖDÜL 500 BİN TL

ZEKERİYA ÖZ

FETÖ'nün savcısı Zekeriya Öz, Almanya'ya firar eden onlarca FETÖ'cü hainden sadece biri. Zekeriya'nın Alman istihbaratı BND'ye, Türkiye'nin polis ve yargı sistemleri UYAP ve e-Devlet'in bilgilerini teslim ettiği biliniyor. Vatansız kalan Öz'ün hainliğine karşılık BND'nin koruması altına girdiği, ailesini buraya getirdiği, kızını da burada evlendirdiği biliniyor.

CAN DÜNDAR

Almanya'ya kaçmadan önce, FETÖ hainlerinin servis ettiği devlet sırlarını, yayın yönetmenliğini yaptığı gazetede yayınladı. 'Casusluk' ve 'terör örgütüne (FETÖ) yardım' suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Berlin'de FETÖ'nün koruması altında Türkiye'ye ihanet etme karşılığı, ödül üzerine ödül alıyor. Almanların kurduğu kanallarında Türkiye düşmanlığı yapıyor.

CEVHERİ GÜVEN

FETÖ'nün propaganda imamı... 15 Temmuz ihanetine kadar Türkiye'de, gazetecilik adı altında ihanetler yaptı. Edirne üzerinden kaçarak Avrupa'ya geldi. Hessen'e bağlı Babenhausen'de kurduğu iftira yuvasından devlete ve hükümete yönelik kara propaganda faaliyetleri yürütüyor, SABAH onu, kısa süre önce ihanet yuvasında görüntülemişti.

CELAL KARA

FETÖ'nün önemli savcılarından... Zekeriya Öz'le birlikte Sarp sınır kapısından kaçış görüntüleri hafızalarımızda. Onun yeni adresi de Almanya. Kumpasçı Celal'in bir dönem de Hollanda'da kaldığı biliniyor.

ERCAN KARAKOYUN

Gri listenin bir diğer ismi Diyalog ve Eğitim Vakfı Genel Müdürü ve aynı zamanda Fetullah Gülen'in Almanya'daki sözcüsü olan Ercan Karakoyun da Berlin'de yaşıyor. Son olarak Frankfurt'ta düzenlenen uluslararası kitap fuarında görülen Karakoyun, SABAH Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel'e saldırarak yaralamıştı. Karakoyun, Erel'in telefonunu zorla elinden almak istemiş, çalışmasına engel olmuştu.

KADİR SANCI

FETÖ, Avrupa'da yaşadıkları ülkelerin hakim güçlerine yaranmak için her türlü hainliği yapıyor. Bunlardan biri de üç dini bir araya getirme yani House of One projesi. İslam'ı tahrif etmek için yürütülen projenin baş imamı Kadir Sancı... Ne üzücüdür ki Alman devleti, Türkiye ve dinler arası diyalog toplantılarında çoğu kez onu muhatap alıyor.

MAHMUT ÇEBİ

Bir dönem Türkiye'de Zaman gazetesinin yayın yönetmenliği görevini yürüten Mahmut Çebi, görevi Ekrem Dumanlı'ya devrederek Almanya'ya gelmişti. Çebi, Avrupa'da Zaman gazetesinin başına geçti. Türkiye karşıtı kara propagandayı yönetenler arasında yer alan Çebi, Hessen Eyaleti'ne bağlı Offenbach'ta yaşıyor.

SÜLEYMAN BAĞ

Örgütün yayın organı Zaman Avrupa'da bir dönem yayın yönetmeni ve köşe yazarı olarak çalıştı. O da gri kategoride yer alıyor. Alman basını ile ilişkileri koordine etme görevi üstlenen Bağ da pek çok FETÖ'cü gibi Berlin'de yaşıyor. FETÖ'nün dinimizi tahrif etmek için yürüttüğü House of One projesinde de aktif görev üstleniyor.

NECDET ÇELİK

FETÖ'nün Romanya'daki 'Suçluları Koruma Timi' şefi olarak bilinen Necdet Çelik, son olarak Frankfurt'ta düzenlenen uluslararası kitap fuarında görüldü. Çelik, FETÖ firarisi Cevheri Güven'in katıldığı etkinliği takip eden SABAH Gazetesi ekibini tahrik etmeye çalışan isim olarak dikkat çekti. Frankfurt'ta çalışıyor.

MEHMET TOKER

Terörden Arananlar listesinin gri kategorisinde FETÖ terör örgütü bağlantısı ile aranan Mehmet Toker, Stuttgart kentinde yaşıyor. Toker, kurduğu telekomünikasyon alanındaki şirketi ile biliniyor. Toker, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hüküm giydi.

LİSTEDE OLMAYAN BİNLERCE İSİM VAR

KUYUMCULUK VE RESTORANCILIK
Hain darbe girişiminden sonra başta Yunanistan olmak üzere, farklı ülkelerden Almanya'ya kaçan binlerce FETÖ'cü var. Burada kurdukları ilişki ağı sayesinde hızlı şekilde oturum ve çalışma izni alan FETÖ'cüler, ticarete yönelip örgüte para kazandırmaya başlıyor. FETÖ'cüler daha çok, hızlı para aklayabilecekleri kuyumculuk ile restoran işletmeciliği yapıyor.

AKADEMİYE YÖNELDİLER
FETÖ'cülerin bir kısmı da diplomalarına Almanya'da denklik almaya başladı. Bunun son örneği, Atatürk Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı olan FETÖ firarisi Zekeriya Aktürk oldu. Bavyera Eyaleti'ne yerleşen Aktürk'e doktorluk yapması için diploma denkliği verildi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
6'lı masa ülkenin sinir uçlarıyla oynuyor: CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan sert eleştiri
Fatih Altaylı camide büyük saygısızlığa imza atan Eda Taşpınar'ı aklamaya çalıştı
Orta gelirliye konut kampanyası için detaylar belli oluyor! Orta gelir konut kredisi faizi ne olacak?
Başkan Erdoğan'dan kurmaylarına talimat! İşte seçim için öne çıkan tarih...
Batman'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'! Bakan Soylu duyurdu: 101 şüpheli yakalandı
'Belediyede torpilsiz kimse olmaz' demişti! Tanju Özcan kuzenini büyük kıyak
Osman Gökçek muhalefete sert çıktı, destekçilerine seslendi: Ne zamandan beri bir terörist başı Altılı Masaya ayar verir hale geldi?
Selçuk Bayraktar'dan 'Süpersonik Kızılelma' müjdesi: Sesin üstünde uçabilecek
Ali Babacan'dan adaylık sinyali
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelensky'le görüşecek
Sinan Ateş cinayetinde 3 kişi tutuklandı
Diyanet'ten 2023 hac kaydı tarihiyle ilgili açıklama
Yurt içi terörle mücadelede 2022 raporu
Nureddin Nebati memur ve emekliye yapılan zammı değerlendirdi
Bunlar Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj! Meral Akşener Almanya'nın AB İşleri Bakanı Anna Lührmann ile görüştü
ABD'li Bolton Erdoğan'ın izlediği dış politikadan rahatsız: Türkiye'nin NATO üyeliği tartışılmalı
Sözleşmeliye kadro! Detaylar belli oluyor! Gözler Başkan Erdoğan'ın açıklamasında
Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı: Haksız yere hapishanede yatıyor
Anlaşma imzalandı! Türkiye Bulgaristan'a doğalgaz transfer edecek
'Barış istiyoruz' diyen Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Suriye'de hedefimiz belli
Meteoroloji'den uyarı: Hem sis hem yağmur hem de kar var

Meteoroloji'den uyarı: Hem sis hem yağmur hem de kar var

Sahte doktor Ayşe Özkiraz tutukluluğuna itiraz etti

Sahte doktor Ayşe Özkiraz tutukluluğuna itiraz etti

Adalet Bakanlığı yayımladı! Hasta hükümlüler için genelge

Adalet Bakanlığı yayımladı! Hasta hükümlüler için genelge

Gizli geçit bulundu: Herkes sonunun nereye çıkacağını merak ediyor

Gizli geçit bulundu: Herkes sonunun nereye çıkacağını merak ediyor

Ukraynalı model Anzelika Srabiants davasında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

Ukraynalı model Anzelika Srabiants davasında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

Manisa'da 38 yılda 3 eşini öldürmüştü! Cani kocayı kızı ele verdi: İşte tüyler ürperten cinayetin detayları...

Manisa'da 38 yılda 3 eşini öldürmüştü! Cani kocayı kızı ele verdi: İşte tüyler ürperten cinayetin detayları...