Hafif ticari aracın römorkundan 23 kaçak göçmen çıktı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Antakya Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından ilçeye bağlı Avsuyu Mahallesi'nde planlı istihbarat faaliyeti kapsamında, şüphe üzerine hafif ticari araç durduruldu. Ekipler, aracın römorkunda, plastik kasaların arasına gizlenen ve ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 23 Suriyeli göçmeni yakaladı. Sürücü M.A. ise gözaltına alındı.