Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi sürüyor

Diyarbakır'da 3 Eylül 2019 yılında başlayan evlat nöbeti devam ediyor.Çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, il binası önünde hava şartlarına aldırış etmeden bekleyişlerini sürdürüyor.Burada çocuklarına 'teslim ol' çağrısında bulunan ailelerin direnişi bin 220'inci güne ulaştı.İHA'nın aktarımına göre; dün itibarıyla 1 ailenin daha katılımıyla nöbetteki aile sayısı 350'ye yükselmişti.23 yaşında Sakarya'da üniversite okurken 4'üncü sınıfta HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Yavuz için evlat nöbetine devam eden Sevgi Çağmar, evladına kavuşuncaya kadar nöbetini sürdüreceğini söyledi.Çağmar, “4 yıldır burada mücadelemize devam ediyoruz. Çocuklarımızın peşindeyiz, oğlum eğer beni görüyor ve duyuyorsan gel, sen gelmeden buradan gitmiyorum. Yeter artık teslim ol. Devlet, Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı arkamızda, ceza yok seni burada bekliyorum.” dedi.