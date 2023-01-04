Ekrem İmamoğlu belediyede işe alınan teröristleri savundu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, PKK/KCK mensubu olduğu belirlenen Ö.K. ve M.K.'yı savunmaya devam etti. İmamoğlu Ö.K. için "Geçici işçi, ot biçiyor." derken, M.K. için ise, "Çalışmaya devam edecek." dedi.

Geçtiğimiz günlerde belediyelerde terörle iltisaklı personellerin işe alınmasıyla ilgili tartışmalar alevlenmişti.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan karşılıklı açıklamalar gelmişti. İBB Başkanı İmamoğlu bugün bir kez daha kameraların karşısına geçerek terör örgütüyle ilişkisi bulunan çalışanları savundu.İBB'de çalıştığı ortaya çıkan Botan Erciş kod adlı Ö.K. için konuşan İmamoğlu, '5 aylık geçici işçi, ot biçiyor, çapa yapıyor bu arkadaşımız.' dedi. Botan Erciş kod adlı Ö.K.'nin 2013'de PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek üzere dağ kadrosuna katıldığı, 2017'de ise güvenlik güçlerince yakalandığı bilgisi paylaşılmıştı.Terörle iltisaklı bulunan Ö.K. ile ilgili açıklamasıyla şaşırtan İmamoğlu bununla yetinmedi.İmamoğlu daha sonra yine terörle iltisakı bulunan M.K.'yı savundu.İBB Başkanı M.K.'ya ilişkin ise, '6 Nisan 2021'de yapılan şeffaf sınavla itfaiyeye girmiş. İtfaiye erimiz çalışmaya devam edecek' şeklinde konuştu.