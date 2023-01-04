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DEVA Partili Sanem Oktar'dan skandal açıklama: Anayasadan Türklüğü kaldırmak istiyoruz

2023 seçimleri öncesi HDP'ye şirin görünmek için akılalmaz hamlelerde bulunan 6'lı masanın küçük ortağı DEVA Partisi'nden skandal bir açıklama geldi. DEVA Partisi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar, “Anayasadan Türklüğü çıkarıyor musunuz” şeklindeki bir soruya 'doğru' yanıtını verdi.

DEVA Partili Sanem Oktar'dan skandal açıklama: Anayasadan Türklüğü kaldırmak istiyoruz
Ekleme: 4.01.2023 - 22:05 Güncelleme: 4.01.2023 - 22:18 / Editör: Ozge Selin
DEVA Partili Sanem Oktar'dan skandal açıklama: Anayasadan Türklüğü kaldırmak istiyoruz
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın anayasanın 66. maddesinde yer alan 'Türklük' tanımına ilişkin değişiklik talebi sonrası partisinin yetkili isimlerinden Sanem Oktar'dan da benzer bir çıkış geldi.

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Enver Aysever'e konuşan Sanem Oktar, 'Anayasadan Türklüğü çıkarıyor musunuz' sorusuna, 'doğru' diyerek yanıt verdi.

DEVA Partili Sanem Oktar'dan skandal açıklama: Anayasadan Türklüğü kaldırmak istiyoruz

Oktar, Enver Aysever'in 'Öyleyse Anayasada artık 'Türkiye'ye vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türk'tür' denilmeyecek. Doğru mu anlıyorum?' sorusuna ise şöyle cevap verdi:

'Evet, denilmeyecek. Anayasanın 66'ncı maddesindeki değişikliği şöyle öneriyoruz; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıyla ilgili esaslar din, dil, etnik köken, mezhep ve benzeri farklılıklar gözetilmeksizin kanunla düzenlenir diyoruz. Yani o maddeyi bu şekilde değiştiriyoruz. Biliyorsunuz mevcut maddede 'Türk anne-babadan doğma' gibi kurallar var. Biz onun yerine bunu öneriyoruz.'

DEVA Partili Sanem Oktar'dan skandal açıklama: Anayasadan Türklüğü kaldırmak istiyoruz

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA!

DEVA Partisi cephesinden peş peşe gelen bu çıkışların Ali Babacan'ın 'HDP ile diyaloğumuz var' itirafının ve 'Babacan aday gösterilebilir' iddiasının ardından gelmesi ise dikkat çekti.

DEVA Partili Sanem Oktar'dan skandal açıklama: Anayasadan Türklüğü kaldırmak istiyoruz

6'lı masadaki İYİ Parti ise, sözcüsü Kürşad Zorlu üzerinden, Babacan'ın bu önerilerine tepki göstererek, 'DEVA Partisi ile ortak yanımız 6'lı masada bulunuyor olmamız' demiş ve bu konuda parti olarak tartışmaya açık bir noktada olmadını söylemişti.

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