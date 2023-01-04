Cumhuriyetçiler yine anlaşamadı: McCarthy dördüncü turda da Temsilciler Meclisi başkanı seçilemedi

Cumhuriyetçilerin 8 Kasım 2022'deki ara seçimlerde çoğunluğu ele geçirdiği Temsilciler Meclisi Başkanlığı yarışında 20 oy alan diğer Cumhuriyetçi aday Byron Donalds, McCharty'nin dördüncü turda başkan olmasını engelledi.Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın McCarthy'e destek çağrısına rağmen Cumhuriyetçiler arasındaki 20 kişilik muhalif grup, McCharty karşıtlığına devam etti.Temsilciler Meclisi Başkanlığına seçilebilmek için Meclis üyelerinin yarısı olan 218 üyenin oyunu alması gerekiyor.Dördüncü turda da 212 Demokrat üyenin tamamı parti liderleri Hakeem Jeffries için oy kullanmaya devam etti.1965 doğumlu Kevin McCarthy ilk kez 2006'da Cumhuriyetçi Parti'den Kongre üyesi seçilmişti. Aslen iş insanı olan Kaliforniyalı siyasetçi, 2018'den bu yana Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçilerin azınlık lideri olarak görev yapıyordu.Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sıkı destekçilerinden McCarthy, 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına itirazında Trump'ın yanında yer almıştı. Daha sonra seçimlerin meşru olduğunu kabul eden Cumhuriyetçi siyasetçi, 6 Ocak 2021'de Kongre binasına gerçekleştirilen saldırıyı da kınamıştı.8 Kasım 2022'deki ara seçimlerin ardından 3 Ocak'ta ilk oturumunu yapan 118. ABD Kongresinin iki yıllık yeni yasama süreci, başkan seçimi kriziyle başlamıştı.Temsilciler Meclisinde yapılan üç tur oylamada da üyeler meclis başkanını seçememiş, dördüncü oylama bugüne ertelenmişti.3 oylama boyunca 212 Demokrat üyenin tamamı ise parti liderleri Hakeem Jeffries için oy kullanmaya devam etmişti.Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy son olarak partisinden 202 kişinin oyunu almış, muhafazakar Cumhuriyetçilerin 20'si ise Jim Jordan'a oy vererek McCarthy'nin çoğunluğu elde etmesine izin vermemişti.Eski ABD Başkanı Donald Trump da Temsilciler Meclisinde dün üç kez üst üste yapılan oylamada meclis başkanı olmak için kendi partisinden yeterli çoğunluğu elde edemeyen McCarthy'e oy verme çağrısı yapmıştı.ABD Temsilciler Meclisinde son 100 yılda ilk kez, 3 oylamada da başkan seçilmek için yeterli çoğunluğa ulaşılamamıştı.Dün yapılan oylamalarda, başkan adaylarından Jim Jordan'ın kendisi dahil Cumhuriyetçi üyelerin birçoğu 'birlik' çağrısı yaparken, McCarthy'e karşı olan bir grup muhafazakar Cumhuriyetçinin karşı oy vermeye devam etmesi oylama işlemini kilitlemişti.McCarthy, kendi partisinden yeterli sayıda milletvekilini ikna edemediği için son 100 yılda Temsilciler Meclisi başkanlık seçimlerini 3 turda da kazanamayan ilk çoğunluk lideri konumuna düşmüştü.ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı, devlet başkanı ve başkan yardımcısından sonra protokolde üçüncü sırada yer alması bakımından önem arz ediyor.