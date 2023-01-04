Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na: Yalan kodu içine girmiş doğrudan uzaklaşmış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık binasında gündemi değerlendirdi. Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun kendisini aradığına dair iddiayı yineledi, 'Bazı cep telefonlarında kayıt alınıyor ben bunu yapmam, doğru da değildir. Bugüne kadar 40 arama gerçekleştirme yapılmış. 20 tanesinde görüşme yapılmış. Bunların kayıtları var.' dedi. Bakan Soylu, İBB'ye terör soruşturması ile ilgili yaptığı değerlendirmede ise, 'Değer ailesi ne demektir. Terör örgütü dağa bir kişiyi götürüyor. Ağabeyini, kardeşini birini belediyeye sokuyor. Diyarbakır mesela. Bu belediyelere neden kayyum atandı? Terörle iltisaklı belediyelerdi. Belediyelerde terörle iltisaklı kişiler çalışamaz.' ifadelerini kullandı.İBB'ye terör soruşturmasıSelpak var mı arkadaşlar terimi sileceğim. Atalarımız güzel laflar söylemişler. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır. Ben bu arkadaşın niçin benimle görüştüğünün saklanması gerektiğini bilmiyorum. Birçok belediye başkanı benimle görüşür. İnsani açıdan da görüşmemiz olabilir. Önce ben görüşmedim deyip sonra 1 ya da 2 demesi... İBB Başkanı yalan kodu içine girmiş doğrudan uzaklaşmış. Ben İçişleri Bakanıyım beni arayanların tüm kayıtları vardır.Telefon edip, 'CHP Genel Merkezi beni sıkıştırıyor ve beni onlara ezdirmeyin'. Bazı cep telefonlarında kayıt alınıyor ben bunu yapmam, doğru da değildir. Bugüne kadar 40 arama gerçekleştirme yapılmış. 20 tanesinde görüşme yapılmış. Bunların kayıtları var. 29 tanesini karşı taraf, 11'ini ben aramışım. Peki niye yalan söyleme gereği duyuyorsunuz. 2 kere de yüz yüze görüşülmüş. Biri Adalar konusu, elektrikli araç konusu. İkincisi ise, onların tarihleri de var 2 Mart'ta afet il toplantısı oldu. Kısa bir görüşmede yüz yüze orada gerçekleştirdik. Bu olur bunlar normaldir. Bunu yalandır demek normal olan bu değildir.Ben cevabını veriyorum.Yavuz hırsız ev sahibini bastırır derken bunu söylemek istedim. Basın toplantısında arkadaşlarımın verdiği bilgiler çerçevesinde iflası görüyoruz. Şunu söylemek gerek, bu adamları yoldan geçerken mi aldın? Ben şunu beklerdim, sizin iddia ettiğiniz kişileri ben belediyeye almadım, siz iftira ediyorsunuz? Kıvırmak doğru değil. Size bir örnek vereceğim. Değer ailesi ne demektir. Terör örgütü dağa bir kişiyi götürüyor. Ağabeyini, kardeşini birini belediyeye sokuyor. Diyarbakır mesela. Bu belediyelere neden kayyum atandı? Terörle iltisaklı belediyelerdi. FETÖ dahil kamudan birçok terörle iltisaklı belediyelerden atıldı mı? Hangi yöntemle atıldı? 15 Temmuz 2016'dan sonra çıkarılan KHK'lar ile Türkiye bir temizlik yaptı. Kamuda, devlette terörle iltisaklı istemiyorum arkadaş. Bunu bir kurala bağladı. Kafama göre atıyorum. Böyle bir şey yok. Komisyonlar kuruldu, biz bunları terörle iltisaklı gördük dedi. Öyle çıkarıldı. Devleti bilmedikleri için, sadece devleti bilboard reklamı vererek nasıl dolandırırım anlayışında oldukları için, İETT'leri tamir etmeden parasını almayı devlet zannettikleri için bilmezler. Selpakla yüzlerini silip dururlar. Yalan insanı terletir arkadaşlar. Komisyonlardan geçer gelir, bakan uygun görürse imzayı atar. Yerel yönetimlerde de böyledir.Sinan Ateş'in ölümüSoruşturma Ankara Başsavcılığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Tetiği çekenden başka bir kişi daha aranıyor. 3 kişi arıyorduk, 2 kişiye düştü. Sosyal medya dedikoduları ve tezviratları ile adım atmak soruşturmayı selamete getirmez. Buradan siyaset üretmeye çalışmak soruşturmayı selamete getirmez. Araştırmalar, soruşturmalar, kamuoyu bilgilendirilerek devam edecektir.