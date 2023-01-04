  • USD: 18,71 - 18,74
  • EURO: 19,78 - 19,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Özer'den özel okul ücreti açıklaması: Velilerin çıkarını merkeze alacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bugün saat 15.00'te belli olacak. Bu konuda iki kritik şey var. Birincisi 2023 enflasyon beklentisi. İkincisi velilerin beklentisi. Velilerin çıkarlarını merkeze alacağız" açıklamasını yaptı.

Ekleme: 4.01.2023 - 14:02 Güncelleme: 4.01.2023 - 14:10 / Editör: Ozge Selin
Bakan Özer'den özel okul ücreti açıklaması: Velilerin çıkarını merkeze alacağızMilli Eğitim Bakanı Özer, özel okul fiyatlarıyla ilgili soruları cevapladı. Velilerin çıkarlarını merkeze alacaklarını belirten Özer, 'Saat 15.00'te özel öğretim kurumları yöneticileri ile değerlendirme toplantısı yapacağız. Umut ediyorum ki bugün netleşecek ve kamuoyuyla paylaşacağız' diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Özer, bugün saat 15.00'te özel öğretim kurumları yöneticileri ile bir değerlendirme toplantısı yapacaklarını belirterek, 'Umut ediyorum ki bugün netleşecek ve kamuoyuyla paylaşacağız' dedi.

Bir önceki toplantının gergin olduğuna yönelik iddiaların sorulması üzerine Özer, 'Yok. Biz orada sadece ücretleri konuşmadık. Biz aynı zamanda, özel öğretim kurumlarının eğitim kalitesini artırmayla ilgili yapılacak iyileştirmeler neler olabilir, hareket kabiliyetlerini daha fazla güçlendirmek için neler yapabiliriz, Milli Eğitim Bakanlığı olarak ne destek verebiliriz, çok daha geniş kapsamlı bir toplantıydı. Ücret sadece bir kısmı' diye konuştu.

'VELİLERİN ÇIKARLARINI MERKEZE ALACAĞIZ'

Özel okul yöneticilerine ücretle ilgili beklentilerin sorulduğunu anlatan Özer, ancak bir değerlendirme yapmadıklarını söyledi.

Verimli ve saygılı bir toplantı olduğunu vurgulayan Özer, 'İki şey kritik. 2023 enflasyon beklentisi 2022'ye göre çok daha düşük olacak, enflasyon düşme trendine giriyor. İkincisi; velilerin çıkarlarını merkeze alacağız' sözlerini kullandı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Bekir Bozdağ'dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
Başkan Erdoğan 'birileri yanlış anlıyor' diyerek duyurdu: 2023'te çok daha güçlü bir destek istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emeklilere ek zam
Yeni bir savaş mı çıkıyor? ABD'den nükleer çıkışı: Savunmaya kararlıyız
Ekrem İmamoğlu belediyede işe alınan teröristleri savundu
Bakan Akar'dan Suriye açıklaması
Bakan Soylu'dan İBB'ye terör soruşturması ile ilgili önemli açıklamalar
Askeri kamyonet yoğun sis nedeniyle TIR'a çarptı: Bir astsubay ve 2 asker şehit oldu
İBB'den taziye beklerken işten atılmıştı... 'Başkan Erdoğan'ın açıkladığı karar bizi çok mutlu etti'
Ekrem İmamoğlu adını kaldırım taşına yazdırdı
Orta gelirliye konut kampanyası için detaylar belli oldu! Orta gelir konut kredisi faizi ve ödeme planı ne oldu?
Kılıçdaroğlu'nun 'Kuzey Kürdistan' diyen başdanışmanı röportaj verirken Türk bayrağını kaldırttı
İşte 'Dost Almanya'nın teröre verdiği desteğin açık kanıtı! Liste, kaçak FETÖ'cü ve PKK/ PYD'lilerle dolu
6'lı masa ülkenin sinir uçlarıyla oynuyor: CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan sert eleştiri
Fatih Altaylı camide büyük saygısızlığa imza atan Eda Taşpınar'ı aklamaya çalıştı
Orta gelirliye konut kampanyası için detaylar belli oluyor! Orta gelir konut kredisi faizi ne olacak?
Başkan Erdoğan'dan kurmaylarına talimat! İşte seçim için öne çıkan tarih...
Batman'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'! Bakan Soylu duyurdu: 101 şüpheli yakalandı
'Belediyede torpilsiz kimse olmaz' demişti! Tanju Özcan kuzenini büyük kıyak
Osman Gökçek muhalefete sert çıktı, destekçilerine seslendi: Ne zamandan beri bir terörist başı Altılı Masaya ayar verir hale geldi?
Meteoroloji'den uyarı: Hem sis hem yağmur hem de kar var

Meteoroloji'den uyarı: Hem sis hem yağmur hem de kar var

AVM otoparkında gizli tünel bulundu: Ne için yapıldığını kimse bilmiyor

AVM otoparkında gizli tünel bulundu: Ne için yapıldığını kimse bilmiyor

Her yeri istila ettiler: İstanbul Boğazı'nda ürküten görüntü

Her yeri istila ettiler: İstanbul Boğazı'nda ürküten görüntü

Akıllara durgunluk veren olay: Bursa'da yaşandı görenleri 'pes' dedirtti

Akıllara durgunluk veren olay: Bursa'da yaşandı görenleri 'pes' dedirtti

Ukraynalı model Anzelika Srabiants davasında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

Ukraynalı model Anzelika Srabiants davasında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

560 cesedi parçalayıp sattı: ABD'yi sarsan olay! Vücut parçalarını çalmak için iğrenç tezgah!

560 cesedi parçalayıp sattı: ABD'yi sarsan olay! Vücut parçalarını çalmak için iğrenç tezgah!