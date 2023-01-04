100 yıl önce Kent şehrinin altına yapılmış olan bir tünel ağı, yaklaşık 5 yıl önce bir alışveriş merkezinin otoparkının açılışında keşfedildi.Westwood Cross adlı alışveriş merkezinin altındaki tünel ağı, yaklaşık 100 yıl önce inşa edilmiş olmasına rağmen ne amaçla yapıldığı gizemini koruyordu. Bazı kesimler tünellerin Birinci Dünya Savaşı sırasında gizlenmek için yapıldıklarını söylüyor. Ancak çatışmalardan önce mi yoksa sonra mı inşa edildiği kesin olarak bilinmiyor. Eğer savaş için inşa edilmişse, bu durumda bölge eğitim tatbikatları için eski bir ordu tatbikat alanı olarak kullanılmış olabilir.Kimileri de savaştan sonra daha fazla çatışmaya hazırlanmak için şehrin altına bu tünellerin inşa edilmiş olabileceğini öne sürüyor. Yerel tarih grubu Thanet Hidden History tarafından çekilen görüntüler, alışveriş merkezinin sadece birkaç metre altındaki tünel ağını gösteriyor.Alışveriş merkezi sahipleri, tüneller ortaya çıktıktan sonra bazı cevaplar almak için 2015 yılında Savunma Bakanlığı'na Bilgi Edinme Özgürlüğü talebinde bulundu.Tünellerin kayıtları ve ağın haritası istendi. Ancak Bakanlık, tüneller hakkında hiçbir bilgilerinin olmadığını, tüneller gizlendiği için tarihini ve kesin boyutunu bilemeyeceklerini açıkladı. Thanet Gizli Tarih grubu, alışveriş merkezinin altındaki hava saldırısı sığınağının daha fazla hasarı önlemek için yıllar önce kalıcı olarak mühürlendiğini ortaya çıkardı.AVM otoparkında gizli tünel bulundu: Ne için yapıldığını kimse bilmiyor