  • USD: 18,71 - 18,74
  • EURO: 19,78 - 19,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AVM otoparkında gizli tünel bulundu: Ne için yapıldığını kimse bilmiyor

İngiltere Kent'te şehrin altından geçen 100 yıllık tünel bulundu. Bir alışveriş merkezinin otoparkından geçen bu tünelin ne için yapıldığını kimse bilmiyor. Yetkililer detaylı inceleme başlattı.

Ekleme: 4.01.2023 - 12:53 Güncelleme: 4.01.2023 - 12:57 / Editör: Ozge Selin
AVM otoparkında gizli tünel bulundu: Ne için yapıldığını kimse bilmiyor
100 yıl önce Kent şehrinin altına yapılmış olan bir tünel ağı, yaklaşık 5 yıl önce bir alışveriş merkezinin otoparkının açılışında keşfedildi.

GİZEMİNİ KORUYOR

Westwood Cross adlı alışveriş merkezinin altındaki tünel ağı, yaklaşık 100 yıl önce inşa edilmiş olmasına rağmen ne amaçla yapıldığı gizemini koruyordu. Bazı kesimler tünellerin Birinci Dünya Savaşı sırasında gizlenmek için yapıldıklarını söylüyor. Ancak çatışmalardan önce mi yoksa sonra mı inşa edildiği kesin olarak bilinmiyor. Eğer savaş için inşa edilmişse, bu durumda bölge eğitim tatbikatları için eski bir ordu tatbikat alanı olarak kullanılmış olabilir.

Kimileri de savaştan sonra daha fazla çatışmaya hazırlanmak için şehrin altına bu tünellerin inşa edilmiş olabileceğini öne sürüyor. Yerel tarih grubu Thanet Hidden History tarafından çekilen görüntüler, alışveriş merkezinin sadece birkaç metre altındaki tünel ağını gösteriyor.

BAKANLIĞIN HABERİ YOK

Alışveriş merkezi sahipleri, tüneller ortaya çıktıktan sonra bazı cevaplar almak için 2015 yılında Savunma Bakanlığı'na Bilgi Edinme Özgürlüğü talebinde bulundu.Tünellerin kayıtları ve ağın haritası istendi. Ancak Bakanlık, tüneller hakkında hiçbir bilgilerinin olmadığını, tüneller gizlendiği için tarihini ve kesin boyutunu bilemeyeceklerini açıkladı. Thanet Gizli Tarih grubu, alışveriş merkezinin altındaki hava saldırısı sığınağının daha fazla hasarı önlemek için yıllar önce kalıcı olarak mühürlendiğini ortaya çıkardı.

AVM otoparkında gizli tünel bulundu: Ne için yapıldığını kimse bilmiyor

AVM otoparkında gizli tünel bulundu: Ne için yapıldığını kimse bilmiyor

AVM otoparkında gizli tünel bulundu: Ne için yapıldığını kimse bilmiyor

AVM otoparkında gizli tünel bulundu: Ne için yapıldığını kimse bilmiyor
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Bekir Bozdağ'dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
Başkan Erdoğan 'birileri yanlış anlıyor' diyerek duyurdu: 2023'te çok daha güçlü bir destek istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emeklilere ek zam
Yeni bir savaş mı çıkıyor? ABD'den nükleer çıkışı: Savunmaya kararlıyız
Ekrem İmamoğlu belediyede işe alınan teröristleri savundu
Bakan Akar'dan Suriye açıklaması
Bakan Soylu'dan İBB'ye terör soruşturması ile ilgili önemli açıklamalar
Askeri kamyonet yoğun sis nedeniyle TIR'a çarptı: Bir astsubay ve 2 asker şehit oldu
İBB'den taziye beklerken işten atılmıştı... 'Başkan Erdoğan'ın açıkladığı karar bizi çok mutlu etti'
Ekrem İmamoğlu adını kaldırım taşına yazdırdı
Orta gelirliye konut kampanyası için detaylar belli oldu! Orta gelir konut kredisi faizi ve ödeme planı ne oldu?
Kılıçdaroğlu'nun 'Kuzey Kürdistan' diyen başdanışmanı röportaj verirken Türk bayrağını kaldırttı
İşte 'Dost Almanya'nın teröre verdiği desteğin açık kanıtı! Liste, kaçak FETÖ'cü ve PKK/ PYD'lilerle dolu
6'lı masa ülkenin sinir uçlarıyla oynuyor: CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan sert eleştiri
Fatih Altaylı camide büyük saygısızlığa imza atan Eda Taşpınar'ı aklamaya çalıştı
Orta gelirliye konut kampanyası için detaylar belli oluyor! Orta gelir konut kredisi faizi ne olacak?
Başkan Erdoğan'dan kurmaylarına talimat! İşte seçim için öne çıkan tarih...
Batman'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'! Bakan Soylu duyurdu: 101 şüpheli yakalandı
'Belediyede torpilsiz kimse olmaz' demişti! Tanju Özcan kuzenini büyük kıyak
Osman Gökçek muhalefete sert çıktı, destekçilerine seslendi: Ne zamandan beri bir terörist başı Altılı Masaya ayar verir hale geldi?
Meteoroloji'den uyarı: Hem sis hem yağmur hem de kar var

Meteoroloji'den uyarı: Hem sis hem yağmur hem de kar var

AVM otoparkında gizli tünel bulundu: Ne için yapıldığını kimse bilmiyor

AVM otoparkında gizli tünel bulundu: Ne için yapıldığını kimse bilmiyor

Her yeri istila ettiler: İstanbul Boğazı'nda ürküten görüntü

Her yeri istila ettiler: İstanbul Boğazı'nda ürküten görüntü

Akıllara durgunluk veren olay: Bursa'da yaşandı görenleri 'pes' dedirtti

Akıllara durgunluk veren olay: Bursa'da yaşandı görenleri 'pes' dedirtti

Ukraynalı model Anzelika Srabiants davasında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

Ukraynalı model Anzelika Srabiants davasında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

560 cesedi parçalayıp sattı: ABD'yi sarsan olay! Vücut parçalarını çalmak için iğrenç tezgah!

560 cesedi parçalayıp sattı: ABD'yi sarsan olay! Vücut parçalarını çalmak için iğrenç tezgah!