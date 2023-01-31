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Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım! 30 Ocak Survivor ikinci eleme adayı kim oldu, Yokluk Adası'na hangi isim gitti?

Survivor ikinci dokunulmazlık mücadelesi ile kaldığı yerden devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı, haftanın yeni dokunulmazlığına çıktı ve kıran kırana performans sergiledi. Eleme potaasına giren iki isimden biri, Yokluk Adası'nda yapılan oyun sonunda potadan kurtuldu. Gözler böylece ikinci ve üçüncü gitme adaylarına çevrildi. Peki, 30 Ocak Survivor'da Yokluk Adası'na kimler gitti?

Ekleme: 31.01.2023 - 01:55 Güncelleme: 31.01.2023 - 02:02 / Editör: Ozge Selin
Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım! 30 Ocak Survivor ikinci eleme adayı kim oldu, Yokluk Adası'na hangi isim gitti?Nefes kesen zorlu Survivor parkurunda mavi ve kırmızı takım rekabet ediyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler kaybetmiş ve potaya da Aziz ve Chaby'i göndermişti. İki takım da yeni dokunulmazlık yarışına kazanmak için çıktı. Kazanan dokunulmazlık ile birlik ile birlikte ödülün de sahibi oluyor. Ardından ada konseyinde iki isim potaya giriyor... İşte, Survivor eleme adayları 30 Ocak...

Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım! 30 Ocak Survivor ikinci eleme adayı kim oldu, Yokluk Adası'na hangi isim gitti?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu 30 Ocak Pazartesi akşamı gerçekleşti. Ünlüler ve gönüllüler takımı potaya aday göndermemek adına kıyasıya bir mücadele sergiledi. Günün oyununun ödülü ise tavuk kanat oldu.

İlk olarak kadın yarışmacılar parkura çıktı. 6-6 berabere kalan takımlar en iyilerini çıkardı ve 8-6 kazanan ünlüler oldu. Erkekler yarışı da 4-8 gönüllüler takımının oldu. Oyun üçüncü tura kaldı. Son etapla birlikte dokunulmazlık ve ödülün kazananı yeniden ünlüler takımı oldu.

Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım! 30 Ocak Survivor ikinci eleme adayı kim oldu, Yokluk Adası'na hangi isim gitti?

Oyunda gergin dakikalar da yaşandı. Cansu oyun sırasında hata yapınca çok sinirlendi. ''Oynamıyorum, kabul de etmiyorum.'' ifadelerini kullandı. Oyuna dahil olmadı. Sadece takım arkadaşlarının yanında olacağını ve kendisini oyuna dahil etmemelerini arkadaşlarından rica etti.

Sonrasında oyuna katılan Aysu, yarışın ardından elindeki halkayı kenara fırlattı. Halka Murat Ceylan'a geldi ve 'Aysu bana mı attın bunu?' sorusuna karşılık 'Evet' yanıtı ardından 'Hayır, ileri attım.'' ifadeleri geldi.

Murat Ceylan ise, ''Lütfen, bundan bir tane daha görmeyelim. Bu bize yakışan bir şey değil.'' dedi.

Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım! 30 Ocak Survivor ikinci eleme adayı kim oldu, Yokluk Adası'na hangi isim gitti?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

İlk dokunulmazlık yarışını kaybeden gönüllüler takımı potaya Aziz ve Chaby'i sokmuştu. Yokluk Adası'nda düzenlenen potadan kurtulma oyununu ise Chaby kazandı. Böylece Aziz potada yalnız kaldı.

İkinci günün ilk eleme adayı oylama sonucuna göre Fatih oldu. Performans birincisi Özgür ikinci ismi verdi ve Gizem Avcı'yı söyledi.

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