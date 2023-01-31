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İyi Parti'nin İstanbul Sözleşmesi çıkışı Saadet Partisi'ni kızdırdı

Ortak Mutabakat Metni'nde olmamasına ve liderlerin konuya değinmemesi üzerine anlaşmalarına rağmen, İyi Partili Ümit Özlale tarafından İstanbul Sözleşmesi'ne dönüleceği açıklaması, Saadet Partililerin tepkisine neden oldu.

İyi Parti'nin İstanbul Sözleşmesi çıkışı Saadet Partisi'ni kızdırdı
Ekleme: 31.01.2023 - 11:46 Güncelleme: 31.01.2023 - 12:07 / Editör: Ozge Selin
İyi Parti'nin İstanbul Sözleşmesi çıkışı Saadet Partisi'ni kızdırdı
2023 seçimlerine hazırlık sürüyor.

Seçime 3 ay kala hala aday açıklamayan muhalefette hükümet programı belli oldu.

Parlamenter sisteme dönüşte anlaşan 6'lı masa, ortak mutabakat metnini dün düzenlenen programla açıkladı.

Parti temsilcilerinin tek tek kürsüye çıkarak açıkladığı vaatlerden dikkat çekenleri vardı.

İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale de sunum yapanlar arasındaydı.

'İstanbul Sözleşmesi'ne geri döneceğiz'
Özlale, Millet İttifakı'nın 'Cumhurbaşkanı kararı ile çıkılan tüm uluslararası anlaşmalara geri döneceğiz' vaadini okudu.

6 lider konuya girilmemesi üzerine anlaşma yaptı
İyi Partili Özlale, metinde olmadığı ve 6 liderin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun hassasiyeti yüzünden konuya girilmemesi üzerine anlaştığı halde İstanbul Sözleşmesi'ne de geri dönüleceğini söyledi.

Özlale, 'Bütün uluslararası sözleşmelere geri dönüyoruz. Çünkü biliyoruz ki 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır.” ifadelerini kullandı.

Saadet Partilileri kızdırdı
Salondan büyük alkış alan bu sözler, ittifak ortağı Saadet Partisi'ni kızdırdı.

İstanbul Sözleşmesi'ne itiraz eden Saadetlilerin tepkisi üzerine partiden bir açıklama geldi.

'O sözler Ümit Bey'in kendi şahsi görüşüdür'
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bülent Kaya, yaptığı açıklamada, Özlale'nin sözlerinin ittifakın ortak kararını yansıtmadığını söyledi.

Kaya, şu ifadeleri kullandı.

Altı partinin mutabık kaldığı metinler yazılı metinlerdir. Herhangi bir partilinin metin dışına çıkarak ortaya koyduğu görüşler sadece kendisini bağlar. Dolayısıyla Saadet Partisi olarak bu konudaki yaklaşımımız mutabakat metinleridir. O sözler Ümit Bey'in kendi şahsi görüşüdür.
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