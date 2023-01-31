İyi Parti'nin İstanbul Sözleşmesi çıkışı Saadet Partisi'ni kızdırdı

2023 seçimlerine hazırlık sürüyor.Seçime 3 ay kala hala aday açıklamayan muhalefette hükümet programı belli oldu.Parlamenter sisteme dönüşte anlaşan 6'lı masa, ortak mutabakat metnini dün düzenlenen programla açıkladı.Parti temsilcilerinin tek tek kürsüye çıkarak açıkladığı vaatlerden dikkat çekenleri vardı.İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale de sunum yapanlar arasındaydı.Özlale, Millet İttifakı'nın 'Cumhurbaşkanı kararı ile çıkılan tüm uluslararası anlaşmalara geri döneceğiz' vaadini okudu.6 lider konuya girilmemesi üzerine anlaşma yaptıİyi Partili Özlale, metinde olmadığı ve 6 liderin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun hassasiyeti yüzünden konuya girilmemesi üzerine anlaştığı halde İstanbul Sözleşmesi'ne de geri dönüleceğini söyledi.Özlale, 'Bütün uluslararası sözleşmelere geri dönüyoruz. Çünkü biliyoruz ki 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır.” ifadelerini kullandı.Salondan büyük alkış alan bu sözler, ittifak ortağı Saadet Partisi'ni kızdırdı.İstanbul Sözleşmesi'ne itiraz eden Saadetlilerin tepkisi üzerine partiden bir açıklama geldi.Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bülent Kaya, yaptığı açıklamada, Özlale'nin sözlerinin ittifakın ortak kararını yansıtmadığını söyledi.Kaya, şu ifadeleri kullandı.Altı partinin mutabık kaldığı metinler yazılı metinlerdir. Herhangi bir partilinin metin dışına çıkarak ortaya koyduğu görüşler sadece kendisini bağlar. Dolayısıyla Saadet Partisi olarak bu konudaki yaklaşımımız mutabakat metinleridir. O sözler Ümit Bey'in kendi şahsi görüşüdür.