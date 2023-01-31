İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 28 seviyesine düştü
Megakent'e su sağlayan barajlardaki doluluk oranının düşmesiyle bu oran, son 10 yılın en düşük seviyesine geldi.
Türkiye kurak bir yılı geride bıraktı.
Sonbahar yağmurlarının olmamasıyla kuraklık sinyalleri baş göstermişti.
Bunun üzerine umutlar 2023'ün kış aylarında artmaya başladı.
Aralık ve ocak ayının da durgun geçmesinin ardından şubat ayına girerken yağışlar kendini göstermeye başladı.
Yağışlar sevindirirken, gözlerin çevrildiği barajlardaki doluluk oranı tehlikeyi yeniden gözler önüne serdi.
Son 10 yılın en düşük seviyesi
Megakent İstanbul'a da su sağlayan barajların, son 10 yılın en düşük seviyesine geldiği belirtildi.
İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı bugünlük su seviyesinin yüzde 28 seviyesinde olduğu görüldü.
Alibey Barajı kırmız alarm veriyor
İstanbul'da da yağışlı havanın az olması sebebiyle de kuraklıktan en fazla etkilenen Alibey Barajı oldu.
İSKİ verilerine göre Alibey Barajı'nda doluluk, 31 Ocak 2023 itibariyle yüzde 15,71 olarak ölçüldü.
Barajlardaki son durum
Öte yandan, İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:
Alibey Barajı yüzde 15,71
Büyükçekmece Barajı yüzde 32,12
Darlık Barajı yüzde 27,17
Istrancalar Barajı yüzde 22,42
Kazandere Barajı yüzde 3,7
Elmalı Barajı yüzde 24,26
Ömerli Barajı yüzde 31,11
Pabuçdere Barajı yüzde 4,95
Sazlıdere Barajı yüzde 35,39
Terkos Barajı yüzde 34,68
Sonbahar yağmurlarının olmamasıyla kuraklık sinyalleri baş göstermişti.
Bunun üzerine umutlar 2023'ün kış aylarında artmaya başladı.
Aralık ve ocak ayının da durgun geçmesinin ardından şubat ayına girerken yağışlar kendini göstermeye başladı.
Yağışlar sevindirirken, gözlerin çevrildiği barajlardaki doluluk oranı tehlikeyi yeniden gözler önüne serdi.
Son 10 yılın en düşük seviyesi
Megakent İstanbul'a da su sağlayan barajların, son 10 yılın en düşük seviyesine geldiği belirtildi.
İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı bugünlük su seviyesinin yüzde 28 seviyesinde olduğu görüldü.
Alibey Barajı kırmız alarm veriyor
İstanbul'da da yağışlı havanın az olması sebebiyle de kuraklıktan en fazla etkilenen Alibey Barajı oldu.
İSKİ verilerine göre Alibey Barajı'nda doluluk, 31 Ocak 2023 itibariyle yüzde 15,71 olarak ölçüldü.
Barajlardaki son durum
Öte yandan, İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:
Alibey Barajı yüzde 15,71
Büyükçekmece Barajı yüzde 32,12
Darlık Barajı yüzde 27,17
Istrancalar Barajı yüzde 22,42
Kazandere Barajı yüzde 3,7
Elmalı Barajı yüzde 24,26
Ömerli Barajı yüzde 31,11
Pabuçdere Barajı yüzde 4,95
Sazlıdere Barajı yüzde 35,39
Terkos Barajı yüzde 34,68
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