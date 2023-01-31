İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 28 seviyesine düştü

Türkiye kurak bir yılı geride bıraktı.Sonbahar yağmurlarının olmamasıyla kuraklık sinyalleri baş göstermişti.Bunun üzerine umutlar 2023'ün kış aylarında artmaya başladı.Aralık ve ocak ayının da durgun geçmesinin ardından şubat ayına girerken yağışlar kendini göstermeye başladı.Yağışlar sevindirirken, gözlerin çevrildiği barajlardaki doluluk oranı tehlikeyi yeniden gözler önüne serdi.Megakent İstanbul'a da su sağlayan barajların, son 10 yılın en düşük seviyesine geldiği belirtildi.İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı bugünlük su seviyesinin yüzde 28 seviyesinde olduğu görüldü.İstanbul'da da yağışlı havanın az olması sebebiyle de kuraklıktan en fazla etkilenen Alibey Barajı oldu.İSKİ verilerine göre Alibey Barajı'nda doluluk, 31 Ocak 2023 itibariyle yüzde 15,71 olarak ölçüldü.Öte yandan, İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:Alibey Barajı yüzde 15,71Büyükçekmece Barajı yüzde 32,12Darlık Barajı yüzde 27,17Istrancalar Barajı yüzde 22,42Kazandere Barajı yüzde 3,7Elmalı Barajı yüzde 24,26Ömerli Barajı yüzde 31,11Pabuçdere Barajı yüzde 4,95Sazlıdere Barajı yüzde 35,39Terkos Barajı yüzde 34,68