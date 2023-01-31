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İçişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye terör saldırısı uyarılarına yanıt

ABD, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin Türkiye'yi olası bir terör saldırısı konusunda uyarması sonrasında Bakanlık, güvenlik tedbirlerinin üst seviyede olduğunu aktararak, "Herhangi bir eylem emaresine rastlanmadı" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye terör saldırısı uyarılarına yanıt
Ekleme: 31.01.2023 - 10:31 Güncelleme: 31.01.2023 - 10:31 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye terör saldırısı uyarılarına yanıt
İsveç'te İslam'a yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırı ve etkileri, dünya çapında konuşulmaya devam ediyor.

ABD, Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya, Türkiye'yi olası bir terör saldırısı konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığı, son dönemlerde İsveç, Hollanda ve Danimarka gibi ülkelerde Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemlerden sonra, olası provokasyonlara karşı tüm değerlendirmelerin göz önüne alındığı ve güvenlik tedbirlerinin üst seviyeye çıkarıldığını açıkladı.

Bu bağlamda, DEAŞ ve El-Kaide gibi terör örgütlerinin söz konusu menfur olayları gerekçe göstererek pek çok ülkede eylem arayışında olduğuna yönelik bilgilerin değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Herhangi bir eylem emaresine rastlanmadı"
Bu konuyla ilgili olarak, Türkiye için güvenlik uyarısı yapan mezkur ülkeden ve diğer pek çok ülkeden, dönem dönem tarafımıza iletilen istihbari bilgiler titizlikle kıymetlendirilmektedir. Daha önce dost bir ülkeden de gelen ve söz konusu ülkenin güvenlik uyarısı notunda da adı geçen şahıslar gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda herhangi bir silah, mühimmat ve eylem emaresine rastlanmamıştır. Ancak soruşturma, dijital materyal incelemeleri dahil olmak üzere tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir.

Ocak ayında 95 gözaltı
Açıklamada, terör örgütlerine yönelik operasyonların aralıksız devam ettiği vurgulanarak, 2022'de DEAŞ terör örgütüne yönelik 1042 operasyon gerçekleştirildiği ve 1981 kişinin gözaltına alındığı, Ocak 2023'te ise 60 operasyon düzenlendiği ve 95 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

PKK/PYD terör örgütüne yönelik geçen yıl 130 bin 981'i kırsalda, 3 bin 732'si şehirlerde olmak üzere düzenlenen 134 bin 713 operasyonda 8 bin 410 gözaltı işlemi yapıldığı, bu yılın ocak ayında ise 8 bin 781'i kırsalda, 259'u şehirlerde 9 bin 40 operasyon düzenlendiği ve 378 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
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