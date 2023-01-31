CHP'li Yüksel Taşkın, Ortak Mutabakat Metni'ne HDP için konulan maddeleri itiraf etti

Türkiye'de 2023 seçimleri yaklaşırken, siyasi gündemde hareketlilik de giderek katlanıyor.Seçimlere yaklaşık 4 ay gibi kısa bir zaman kala, Millet İttifakı aday belirsizliğini koruyarak Ortak Mutabakat Metni'ni kamuoyu ile paylaştı.Aday konusunda anlaşmaya varılamazken imzalanan mutabakat metninde; ekonomi, ulaşım, enerji, sağlık ve eğitim ile ilgili birçok alanda hükümetin faaliyetlerine son verileceği aktarıldı.Mutabakat metni ile ilgili kafalarda soru işareti bırakan onlarca maddenin içeriği ise gün yüzüne çıkmaya başladı.Millet İttifakı, “Seçme ve seçimle hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz” maddesi ile HDP'ye göz kırpmıştı.Halk TV canlı yayınında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın ise HDP için düzenlenen diğer maddeleri açıkladı.Metinde, dokunulmazlıkların kaldırılması ve parti kapatılmasının zorlaştırılması, barajın yüzde 3'e düşürülmesi ve kayyum ataması maddelerinin HDP için konulduğu aktarıldı.Taşkın, 6'lı masanın gizli ortağı olarak bilinen HDP için mutabakata konulan maddeleri, şu cümlelerle itiraf etti;Bazıları diyor ki; Metinde Kürt yok HDP yok. Herkes spesifik bir yerden bakmaya çalışıyor. Bakın dokunulmazlıkların kaldırılmasının zorlaştırılması, parti kapatılmasının zorlaştırılması, barajın yüzde 3'e düşürülmesi, kayyum meselesinin çözülmesi. Ben bir ara 15 madde saymıştım bizim 85 anayasa maddesinde. Doğrudan veya dolaylı olarak Kürt meselesiyle ilgili olabilecek.