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Beyaz Gazete
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Batı medyası 6'lı masanın ortak mutabakatını beğenmedi! Hayal kırıklığı, Erdoğan'ın mirasını kaldıracaklar

14 Mayıs'a sayılı günler kala hala adayını belirleyemeyen 6'lı masanın dün açıkladığı ortak mutabakatı batı medyasını memnun etmedi. Fransız medyası muhalefetin, Başkan Erdoğan'ın mirasını ortadan kaldırma sözü verdiğini yazarken Associated Press ise "muhalefet destekçilerini hayal kırıklığına uğrattığını" yazdı.

Batı medyası 6'lı masanın ortak mutabakatını beğenmedi! Hayal kırıklığı, Erdoğan'ın mirasını kaldıracaklar
Ekleme: 31.01.2023 - 12:06 Güncelleme: 31.01.2023 - 12:08 / Editör: Ozge Selin
Batı medyası 6'lı masanın ortak mutabakatını beğenmedi! Hayal kırıklığı, Erdoğan'ın mirasını kaldıracaklar
Altılı masa, Ankara'da düzenlediği programla Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıkladı.

Masayı oluşturan muhalefet partileri, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerde iktidara gelmeleri halinde yapacaklarını sıraladı.

Muhalefetin tanıtım programını yakından takip eden Batı medyasında dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

FRANCE 24: ERDOĞAN'IN MİRASINI ORTADAN KALDIRMA SÖZÜ VERDİLER
France 24, 'muhalefetin, iktidara gelmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mirasını ortadan kaldırma sözü verdiğini' yazdı.

Erdoğan'a karşı birleşen altı partinin, 13 Şubat'ta, cumhurbaşkanı seçimi için ortak aday belirleme sözü verdiği de kaydedilerek, referandumla halk tarafından onay verilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı planlanan adımların ayrıntıları aktarıldı:

Batı medyası 6'lı masanın ortak mutabakatını beğenmedi! Hayal kırıklığı, Erdoğan'ın mirasını kaldıracaklar

'YETKİLERİN ÇOĞUNU GERİ ALMAYI HEDEFLİYORLAR'
Muhalefetin 2 bin 300 maddelik programı, Erdoğan'ın parlamento ve bakanlık oylamasından aldığı yetkilerin çoğunu geri almayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı, 7 yıllık görev süresiyle sınırlandırılıyor ve yetkilendirilmiş yeni bir başbakan milletvekillerine karşı sorumlu oluyor.

'SEÇİMLER, BATI İÇİN HAYATİ'
Diğer taraftan Türkiye'nin NATO'nun stratejik bir üyesi ve Suriye'den Ukrayna'ya uzanan savaşlarda kilit bir oyuncu olarak oynadığı rolün, yaklaşan seçimleri geleneksel Batılı müttefikleri için 'hayati' kıldığı belirtildi.

Batılı ülkelerin, 'Erdoğan'ın öfkesini çekmemek için' seçimin dışında kalmaya çalıştığı belirtilerek, ancak ABD Başkanı Joe Biden'ın 2020 seçim kampanyası sırasında bir televizyon röportajında, Washington'ın Türk muhalefetinin unsurlarına 'Erdoğan'ı yenmesi' için yardım etmesi gerektiğini söylediği hatırlatıldı.

'ABD İLE KARŞILIKLI GÜVENİ TESİS EDECEKLER'
Öte yandan açıklanan programın dış politika bölümünün, ABD ile 'karşılıklı güveni' yeniden tesis etmenin ve Türkiye'nin 'Avrupa Birliği'ne tam üyelik' kazanma yolundaki tıkanmış hedefine ulaşmanın önemini vurguladığına dikkat çekildi.

ASSOCİATED PRESS: MUHALEFET DESTEKÇİLERİNİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI
Altılı masanın tanıtım toplantısını aktaran Associated Press ise muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı henüz bir ortak aday gösteremediğini, bunun da 'muhalefet destekçilerini hayal kırıklığına uğrattığını' yazdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık sinyali verdiği kaydedildi.


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