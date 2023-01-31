Antarktika’da heyecanlandıran keşif: Evrenin sırlarına ışık tutacak

Antarktika’da uluslararası bir araştırma ekibi, keşif gezisi sırasında 7.7 kilogram ağırlığında bir gök taşı buldu. Bu keşfin, bölgede şu ana kadar bulunan gök taşları arasında en büyüklerinden biri olduğu düşünülüyor.

Uluslararası bir ekibin 11 günlük keşif gezisinin sonunda keşfettiği gök taşının ortalama bir balkabağı büyüklüğünde ve 7.7 kilo olduğu belirtildi.Milyarlarca yıl öncesinden materyaller içeren kaya parçası, Antarktika'da şimdiye kadar bulunan en büyük gök taşlarından birisi. Muhtemelen Mars ile Jüpiter arasındaki Ana Asteroit Kuşağı'ndan Dünya'ya düştü.ABD'deki Field Doğal Tarih Müzesi, geçen yüzyılda Antarktika'dan alınan 45 bin gök taşından sadece 100'ünün bu boyutta olduğunu açıkladı. Milliyet'te yer alan habere göre gök taşının kimyasal analiz için Belçika Doğa Bilimleri Enstitüsü'ne gönderildi.Araştırmacı Maria Valdes, 'Tüm göktaşlarının Dünya'nın evrimi hakkında muhakkak ki söyleyecek bir şeyleri vardır' dedi. Göktaşları meteor ya da akan yıldız, bir gezegenin veya doğal uydunun yüzeyine ulaşmak için atmosferden geçiş yapan nispeten küçük ve katı bir enkaz kalıntısıdır.