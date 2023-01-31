31 Ocak 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Yağışların, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.Akdeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Yağışların; Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurluİSTANBUL °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurluKIRKLARELİ °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurluKOCAELİ °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurluParçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DENİZLİ °C, 7°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 11°CParçalı ve çok bulutluMANİSA °C, 8°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA °C, 8°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutluHATAY °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.MERSİN °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKAYSERİ °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlıKONYA °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde kar yağışlıDÜZCE °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıKASTAMONU °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıZONGULDAK °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.AMASYA °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıSAMSUN °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluTOKAT °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıTRABZON °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu yağmurluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan dışında) aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının akşam saatlerinden itibaren, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, -1°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlıKARS °C, -3°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlıMALATYA °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıVAN °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde kuvvetli yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinin yükseklerinin yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.SİİRT °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlıŞANLIURFA °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı