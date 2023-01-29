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Washington Post'tan 'YPG' itirafı: ABD eylül ayında PKK'ya eğitim verdi...

Terör örgütü PKK'ya verdiği desteği perdelemek için 'Biz PKK'ya değil YPG'ye destek veriyoruz' söyleminin arkasına sığınan ABD'de itiraf niteliğinde bir haber yayımlandı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden The Washington Post, ABD ordusundaki kadınların karşılaştıkları sorunlara ilişkin haberinde, "ABD güçleri eylül ayında PKK'ya ya da Kürdistan İşçi Partisi'ne askeri eğitim sunarken..." alt yazısını kullandı

Washington Post'tan 'YPG' itirafı: ABD eylül ayında PKK'ya eğitim verdi...
Ekleme: 29.01.2023 - 23:49 Güncelleme: 30.01.2023 - 00:00 / Editör: Ozge Selin
Washington Post'tan 'YPG' itirafı: ABD eylül ayında PKK'ya eğitim verdi...
ABD PKK'yı terör örgütü olarak tanısa da yapılan her açıklamada YPG'yi PKK'dan ayrı tuttuğunu belirtip, desteği YPG'ye verdiğini söylüyor.

Ancak ülkenin önde gelen medya kuruluşlarından The Washington Post dün yayımlanan bir haberinin fotoğraf altı yazısında itiraf niteliğinde bir açıklamaya yer verdi.

Washington Post'tan 'YPG' itirafı: ABD eylül ayında PKK'ya eğitim verdi...

ABD Özel Kuvvetler'de yer alan kadınların karşılaştığı zorluk, ayrımcılık ve tacizin aktarıldığı haberde kullanılan resim altında şu ifadeler yer aldı: “ABD kuvvetleri PKK, Kürdistan İşçi Partisi'ne Eylül'de askeri eğitim verirken. ABD'nin seçkin askeri birliklerindeki kadınlar yıllar önce Özel Kuvvetlere verilen entegrasyon emrine rağmen hala engellerle karşılaşıyor.”

Washington Post'tan 'YPG' itirafı: ABD eylül ayında PKK'ya eğitim verdi...

Güvenlik ve terörizm üzerinde çalışan Prof. Bruce Hoffman, söz konusu haber üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Hoffman, “Bugünün Washington Post gazetesinin ikinci sayfasında yer alan fotoğrafın başlığına bakın. ABD Özel Güçleri gerçekten 1997 yılından bu yana ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yabancı terör örgütü listesinde yer alan PKK'ya askeri eğitim mi sağlıyor? YPG veya SDG'deki Kürt güçleri olduğunu düşünüyorum/umuyorum.” ifadelerini kullandı.

Washington Post'tan 'YPG' itirafı: ABD eylül ayında PKK'ya eğitim verdi...

İNTERNET SİTESİNDE AYNI FOTOĞRAF KULLANILMADI

Öte yandan, gazetenin basılı versiyonun da kullanılan fotoğraf, internet sitesinde yer alan haberden kaldırılarak; ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) binası konuldu.

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