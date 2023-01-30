Van'da FETÖ/PDY operasyonu: 10 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı .

Terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ediyor. Van'da FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 10 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. .

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.Açıklamada, '23-29 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır' denildi.