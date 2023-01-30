Türkiye'nin söz sahibi olması ABD'li Bolton'ı rahat etti: NATO'dan çıkarılmalı

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın danışmanı John Bolton, İsveç medyasına verdiği röportajda Türkiye'nin ulusal bir aktör olmasından dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye'nin önemli bir güç oluşturmasından memnun olmayan Bolton, "Bu çok saçma. Umarım her iki ülkedeki insanlar da sabırlarını kaybetmezler. Bu bir tür şantajdır" dedi.

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye'nin ulusal konularda önemli bir güç olmasından duyduğu rahatsızlığı İsveç medyasında dile getirdi. Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması gerektiğini savunan Bolton, 'Bunu çözmenin pek çok yolu var' yorumunu yaptı.ABD'nin Türkiye'ye F-16 vermemesi gerektiğini ifade eden Bolton, 'Şahsen ben ABD Başkanı olsam Mayıs ayındaki seçimlerden sonrasına kadar hiçbir şey yapmazdım. Erdoğan'ın, bizden siyasi olarak faydalanmasına izin vermemeliyiz' dedi.Türkiye'nin NATO üyeliğine değinen Bolton, 'Uluslararası hukukun rebus sic stantibus maddesi neredeyse her şeye izin vermektedir. NATO'da olmak isteyip istemediklerine kendileri karar verebilirler ya da biz NATO'yu feshedip yeniden kurabiliriz. Bunu çözmenin pek çok yolu var' diye konuştu.İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinde Türkiye'nin süreci zorlaştırdığını belirten Bolton, 'Bu çok saçma. Umarım her iki ülkedeki insanlar da sabırlarını kaybetmezler. Bu bir tür şantajdır. Erdoğan, kendi halkına karşı da aynı şekilde davranıyor, dolayısıyla başkalarına karşı da bu şekilde davranması şaşırtıcı değil' dedi.