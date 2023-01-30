  • USD: 18,79 - 18,82
  • EURO: 20,35 - 20,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TBMM Başkanı Şentop, Cezayir’deki temasları kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cezayir'deki temasları kapsamında Kotdivuar, Umman ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanlarıyla ve Pakistan Meclis Başkan Yardımcısı ile bir araya geldi.

Ekleme: 30.01.2023 - 10:05 Güncelleme: 30.01.2023 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Şentop, Cezayir’deki temasları kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi
Cezayir temaslarını sürdüren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dün Kotdivuar Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Adama Bictogo ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ve iş birliği alanlarının son yıllarda hızla gelişmesinden duyulan memnuniyet ifade edildi.

Şentop daha sonra Umman Şura Meclis Başkanı Halid bin Hilal bin Nasır el-Maveli ile ikili görüşme gerçekleştirdi ve ardından Pakistan Milli Meclis Başkan Yardımcısı Zahid Akram Durrani ile bir araya geldi.

Şentop son olarak KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi.

TBMM'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, 'Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının hürriyetinin ve hukukunun muhafazası yönünde ahdi ve tarihi sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirmeye devam edeceği vurgulandı' denildi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
CHP'liler kendilerini yalanladı: Önce polisi suçladılar, sonra özür dilediler
Terör örgütlerini destekleyen ABD yüzsüzlüğü: Van Hollen'den Türkiye'ye F-16 tehdidi
Restorasyonu 12 yıl sürdü: Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü Aydos Kalesi'nin açılışını yapacak
Avrupa'da korkunç gerçek ortaya çıktı: Son anda fark edildi ülke karıştı
İsveç de Yunanistan'ın izinden gidiyor! NATO için umutlarını bakın kime bağladılar?
Gültekin Uysal'dan tepki çeken Ümit Özdağ paylaşımı! 'Tecavüze uğramış çocuk psikolojisi...'
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
CHP'li Seyit Torun: Seçim takvimi belli olmadığı için adayımızı açıklamadık
Kamu borç yapılandırılması teklifi komisyonda kabul edildi...
Bakan Koca duyurdu: SMA tedavisinde iki ilaç tedavi rehberinde...
6'lı masanın aday belirsizliği sosyal medyada dalga konusu oldu!
ABD'den İsrail'e 'Batı Şeria' uyarısı: Tek taraflı girişimlerden uzak durun
Fransa'dan Ukrayna'ya obüs desteği: 12 adet daha gönderecekler
BBP Genel Başkanı Destici'nin babası Ali İhsan Destici vefat etti!
Schengen vizesinde dijitalleşme teklifi AP'de kabul edildi...
Kur’an-ı Kerim’e yapılan alçak saldırıya soruşturma başlatıldı
TİP vekili Barış Atay'dan DHKP/C destekçisi Grup Yorum'un Almanya'daki konserine davet
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye F-16 mesajı: İsveç ve Finlandiya'nın NATO sürecini ön şart olarak getirmeyin
Suriye-Türkiye normalleşmesi ile ilgili Rusya'dan flaş açıklama: Destekliyoruz
Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için yeni kar uyarısı: Hafta sonuna dikkat

Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için yeni kar uyarısı: Hafta sonuna dikkat

Mine Kocadağ’ın cesedi çuvalın içinden çıkmıştı! Cani kocanın ifadesi kan dondurdu .

Mine Kocadağ’ın cesedi çuvalın içinden çıkmıştı! Cani kocanın ifadesi kan dondurdu .

Instagram'ın kurucuları yeni uygulamayı duyurdu

Instagram'ın kurucuları yeni uygulamayı duyurdu

Dünyanın en popüler fotoğraf şehirleri açıklandı: Türkiye de listede

Dünyanın en popüler fotoğraf şehirleri açıklandı: Türkiye de listede

Tuz Gölü’nde kuraklık alarmı! Su alanı yüzde 10 seviyelerine düştü .

Tuz Gölü’nde kuraklık alarmı! Su alanı yüzde 10 seviyelerine düştü .