Son dakika hava durumu haberi! Meteoroloji'den 61 il için kar uyarısı: İstanbul için tarih verildi! Hangi illere kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlar, İstanbul başta olmak üzere birçok kent için kar yağışı uyarısında bulundu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, yurdun genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Yağışların Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Bitlis ve Iğdır çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor.Hava sıcaklığının yurdun iç kesimlerinde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, kuzey, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Öte yandan, uzun süredir beklenen kar yağışı bu hafta etkisini gösterecek. Yurdun iç kesimlerinde hava sıcaklıklarının azalması beklenirken, 61 il için kar uyarısı yapıldı.İşte bu hafta kar yağışı beklenen iller:ADIYAMAN, AFYONKARAHİSAR, AĞRI, AKSARAY, AMASYA, ANKARA, ARDAHAN, ARTVİN, BALIKESİR, BARTIN,BATMAN, BAYBURT, BİLECİK, BİNGÖL, BİTLİS, BOLU, BURDUR, BURSA, ÇANKIRI, ÇORUM, DİYARBAKIR, DÜZCE,EDİRNE, ELAZIĞ, ERZİNCAN, ERZURUM, ESKİŞEHİR, GAZİANTEP, GÜMÜŞHANE, HAKKARİ, IĞDIR, ISPARTA,KAHRAMANMARAŞ, KARABÜK, KARAMAN, KARS, KASTAMONU, KAYSERİ, KIRIKKALE, KIRKLARELİ, KIRŞEHİR, KOCAELİ,KONYA, KÜTAHYA, MALATYA, MARDİN, MUŞ, NEVŞEHİR, NİĞDE, SAKARYA, SİİRT, SİNOP, SİVAS,ŞIRNAK, TOKAT, TUNCELİ, UŞAK, VAN, YALOVA, YOZGAT, ZONGULDAKRADAR GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞIP UYARDI: ÖRTÜLÜK KAR YAĞIŞI GELİYORMeteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise sosyal medya hesabından radar görüntülerini paylaşıp İstanbul başta olmak üzere bazı iller için önemli uyarılarda bulundu.Türkiye'ye Kış geliyor. Şubat ayı kar, buzlanma ve fırtınalarla başlıyor. 10 günlük beklenen kar örtüsü miktarı giderek artıyor. Özellikle Anadolu bol miktarda kar yağışı alacak. İstanbul için kar miktarı her güncelleme artacak. Değerler cm'dir.' dedi.Soğukların uzun süre kalıcı olduğunu belirten Ökten, şu ifadeleri kullandı:'Soğuklar uzun süre kalıcı. İstanbul ve Bursa mutlaka örtülük kar alacak. Az kaldı. İstanbul'da kar yağarken gök gürültüleri bile duyulacak çünkü 5.500 metre yukarısında -40 dereceler olacak. İstanbul'da kar ihtimali yüzde 84'e yükseldi. Hafif bir kar. Kuzey ilçeler daha şanslı.'Uzmanlar, İstanbulluların hasret kaldığı kar yağışı için tarih verdi.Hafta boyunca ülke genelinde yağışlı sistemin etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yeni haftada Ankara'nın da aralarında bulunduğu iç kesimlerdeki birçok kentte kar yağışı, İstanbul ve İzmir'in aralarında bulunduğu kıyı illerinde ise yağmur etkili olacak.İstanbul'da cuma gününden itibaren ise kar, yağmurla birlikte görülecek.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Bilecik çevreleri ile Sakarya ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kersimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 4°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlıİSTANBUL °C, 6°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 2°CÇok bulutluKOCAELİ °C, 5°CÇok bulutlu, hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıSon dakika hava durumu haberi! Meteoroloji'den 61 il için kar uyarısı: İstanbul için tarih verildi! Hangi illere kar yağacak?EGEÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile gece saatlerinde Uşak çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DENİZLİ °C, 10°CÇok bulutluİZMİR °C, 11°CParçalı ve çok bulutluMANİSA °C, 9°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA °C, 10°CParçalı ve çok bulutluSon dakika hava durumu haberi! Meteoroloji'den 61 il için kar uyarısı: İstanbul için tarih verildi! Hangi illere kar yağacak?AKDENİZÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 16°CÇok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlıANTALYA °C, 17°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıHATAY °C, 13°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıMERSİN °C, 16°CÇok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlıİÇ ANADOLUÇok bulutlu, güney ve doğusu ile akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 3°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlıÇANKIRI °C, 6°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 2°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlıKONYA °C, 3°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlıBATI KARADENİZÇok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 3°CÇok bulutlu, zamanla hafif kar yağışlıDÜZCE °C, 5°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluKASTAMONU °C, 2°CÇok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif kar yağışlıZONGULDAK °C, 4°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.AMASYA °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN °C, 7°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluTOKAT °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıTRABZON °C, 9°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurluDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar, Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Bitlis ve Iğdır çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor.ERZURUM °C, -3°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlıKARS °C, -1°CÇok bulutlu, bu sabah saatleri ile akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlıMALATYA °C, 0°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıVAN °C, 2°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlıGAZİANTEP °C, 7°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluSİİRT °C, 7°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ŞANLIURFA °C, 9°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluDENİZLERDE HAVAGüney Ege ile gece saatlerinden sonra Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı 6 kuvvetinde Dalga: 1,0 ila 2,0m, Orta Karadeniz 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.EGEHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, açıkları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde batısı 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, güneyi 2,5m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi güneybatıdan 3 ila 5, batısı 6, gece saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, akşam batısı 2,5m, Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.