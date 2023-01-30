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Son dakika hava durumu haberi! Meteoroloji'den 61 il için kar uyarısı: İstanbul için tarih verildi! Hangi illere kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşiılan hava durumu tahmin raporuna göre; yurdun iç kesimlerinde hava sıcaklıklarını azalacağı belirtildi. Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise sosyal medya hesabından radar görüntüsünü paylaşarak başta İstanbul olmak üzere birçok kent için önemli uyarılarda bulundu. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte bu hafta kar yağışının beklendiği 61 il ve son dakika hava durumu haberininde detayları...

Ekleme: 30.01.2023 - 10:10 Güncelleme: 30.01.2023 - 10:27 / Editör: Ozge Selin
Son dakika hava durumu haberi! Meteoroloji'den 61 il için kar uyarısı: İstanbul için tarih verildi! Hangi illere kar yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlar, İstanbul başta olmak üzere birçok kent için kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, yurdun genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Bitlis ve Iğdır çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının yurdun iç kesimlerinde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, kuzey, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

SON DAKİKA: BU HAFTA 61 İLDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Öte yandan, uzun süredir beklenen kar yağışı bu hafta etkisini gösterecek. Yurdun iç kesimlerinde hava sıcaklıklarının azalması beklenirken, 61 il için kar uyarısı yapıldı.

İşte bu hafta kar yağışı beklenen iller:

ADIYAMAN, AFYONKARAHİSAR, AĞRI, AKSARAY, AMASYA, ANKARA, ARDAHAN, ARTVİN, BALIKESİR, BARTIN,

BATMAN, BAYBURT, BİLECİK, BİNGÖL, BİTLİS, BOLU, BURDUR, BURSA, ÇANKIRI, ÇORUM, DİYARBAKIR, DÜZCE,

EDİRNE, ELAZIĞ, ERZİNCAN, ERZURUM, ESKİŞEHİR, GAZİANTEP, GÜMÜŞHANE, HAKKARİ, IĞDIR, ISPARTA,

KAHRAMANMARAŞ, KARABÜK, KARAMAN, KARS, KASTAMONU, KAYSERİ, KIRIKKALE, KIRKLARELİ, KIRŞEHİR, KOCAELİ,

KONYA, KÜTAHYA, MALATYA, MARDİN, MUŞ, NEVŞEHİR, NİĞDE, SAKARYA, SİİRT, SİNOP, SİVAS,

ŞIRNAK, TOKAT, TUNCELİ, UŞAK, VAN, YALOVA, YOZGAT, ZONGULDAK

RADAR GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞIP UYARDI: ÖRTÜLÜK KAR YAĞIŞI GELİYOR

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise sosyal medya hesabından radar görüntülerini paylaşıp İstanbul başta olmak üzere bazı iller için önemli uyarılarda bulundu.

Türkiye'ye Kış geliyor. Şubat ayı kar, buzlanma ve fırtınalarla başlıyor. 10 günlük beklenen kar örtüsü miktarı giderek artıyor. Özellikle Anadolu bol miktarda kar yağışı alacak. İstanbul için kar miktarı her güncelleme artacak. Değerler cm'dir.' dedi.

Soğukların uzun süre kalıcı olduğunu belirten Ökten, şu ifadeleri kullandı:

'Soğuklar uzun süre kalıcı. İstanbul ve Bursa mutlaka örtülük kar alacak. Az kaldı. İstanbul'da kar yağarken gök gürültüleri bile duyulacak çünkü 5.500 metre yukarısında -40 dereceler olacak. İstanbul'da kar ihtimali yüzde 84'e yükseldi. Hafif bir kar. Kuzey ilçeler daha şanslı.'

Uzmanlar, İstanbulluların hasret kaldığı kar yağışı için tarih verdi.

Hafta boyunca ülke genelinde yağışlı sistemin etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yeni haftada Ankara'nın da aralarında bulunduğu iç kesimlerdeki birçok kentte kar yağışı, İstanbul ve İzmir'in aralarında bulunduğu kıyı illerinde ise yağmur etkili olacak.

İstanbul'da cuma gününden itibaren ise kar, yağmurla birlikte görülecek.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Bilecik çevreleri ile Sakarya ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kersimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

İSTANBUL °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 2°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 5°C

Çok bulutlu, hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Son dakika hava durumu haberi! Meteoroloji'den 61 il için kar uyarısı: İstanbul için tarih verildi! Hangi illere kar yağacak?
EGE

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile gece saatlerinde Uşak çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 10°C

Çok bulutlu

İZMİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

Son dakika hava durumu haberi! Meteoroloji'den 61 il için kar uyarısı: İstanbul için tarih verildi! Hangi illere kar yağacak?
AKDENİZ

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 16°C

Çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 16°C

Çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, güney ve doğusu ile akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 3°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 6°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 3°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 3°C

Çok bulutlu, zamanla hafif kar yağışlı

DÜZCE °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar, Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Bitlis ve Iğdır çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, -3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -1°C

Çok bulutlu, bu sabah saatleri ile akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SİİRT °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege ile gece saatlerinden sonra Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı 6 kuvvetinde Dalga: 1,0 ila 2,0m, Orta Karadeniz 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, açıkları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde batısı 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, güneyi 2,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi güneybatıdan 3 ila 5, batısı 6, gece saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, akşam batısı 2,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
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