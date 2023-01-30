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Şentop'tan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara sert tepki: Bu insan müsveddelerini bir kez daha lanetliyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliğinin (İSİPAB) ‘İslam Dünyası ve Modernleşme ile Kalkınmanın Sınamaları’ başlığıyla Cezayir'de gerçekleştirilen 17’nci Konferansı'nda 16’ncı dönem başkanı olarak açıklama yaptı. İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e saldırıları gerçekleştirenleri çok sert sözlerle hedef alan Şentop, “Bu insan müsveddelerini bir kez daha lanetliyorum" dedi.

Şentop'tan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara sert tepki: Bu insan müsveddelerini bir kez daha lanetliyorum
Ekleme: 30.01.2023 - 11:20 Güncelleme: 30.01.2023 - 11:55 / Editör: Ozge Selin
Şentop'tan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara sert tepki: Bu insan müsveddelerini bir kez daha lanetliyorum
Yaptığı konuşmada İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e düzenlenen saldırılara sert tepkisini dile getiren Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 'Bu aşağılık kişilerin aşağılık eylemleri ve söz konusu ülke makamlarının tutumları İslam düşmanlığının, ırkçı ve aşırıcı akımların Avrupa'da ulaştığı kaygı verici seviyenin göstergesidir. Bu insan müsveddelerini bir kez daha lanetliyorum' diye konuştu. Eylemlerin gerçekleştirilmesine izin veren ülkeleri de 'Putlaştırdıkları özgürlük, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü kisvesi altında her fırsatta Müslümanları hedef alan, hedef alınmasına göz yuman Batılı ülkeleri ilkesizlikten vazgeçmeye, geçmişlerinden ders çıkarmaya çağırıyorum' sözleriyle eleştirdi.

'ÇIKACAK YANGININ HERKESİ YAKACAĞINI ARTIK GÖRMELİLER'

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Batı ülkelerini uyaran Şentop, çifte standarttan vazgeçilmesi çağrısında bulunarak, 'Batılı ülkeler bu tehlikeli oyuna derhal son vermelidir. İnsanların kutsallarının tahkir edilmesine dur demelidir. Toplumların fay hatlarıyla oynanmasına müsaade etmemelidir. Çıkacak yangının herkesi yakacağını artık görmeliler' dedi.

Yaşananların, Hitler öncesi dönemi hatırlattığını ifade eden Şentop, 'Bu yaşananlar adeta Nazi dönemine giden yolun taşlarını döşüyor. Hitler'i anımsatıyor' diye konuştu. Şentop konuşmasında, tavır göstermekte cılız kalmalarından dolayı İslam ülkelerini de eleştirerek, 'Bu bağlamda bir öz eleştiri de yapmak zorundayız. Üzülerek ifade etmeliyim ki yaşanan vahim olaylar karşısında Müslüman ülkelerden ve bizlerin iştirak ettiği örgütlerden çıkan sesler de ayrı bir rapora konu olabilecek şekilde zayıf kalmıştır. Halbuki bizlerin toplu ve güçlü bir biçimde ortaya koyacağı tepki, şüphesiz İsveç'in, Danimarka'nın, Hollanda'nın veya bu tür saygısızlıkların yaşandığı diğer ülkelerin kendilerine çekidüzen vermesine imkan verecek, onları ileride yaşanabilecek benzer felaketlerin önüne geçmeye zorlayacaktır' değerlendirmesinde bulundu.

'BİRLİĞİMİZİN DAHA GÜÇLÜ OLMASI, SESİMİZİN DAHA GÜR ÇIKMASI LAZIM'

İslam dünyasını temsil eden örgütlerin de iç çekişmelerle boğuştuğunu belirten Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

'İslam dünyasının gür sesi olmaktan çok uzak durumdalar. Bugün İslam dünyasının, sahip olduğu tüm maddi ve manevi potansiyele rağmen hak ettiği yerde olduğunu söylemek maalesef mümkün değildir. Birliğimizin daha güçlü olması, sesimizin daha gür çıkması lazım. Filistin'den Rohingya'ya, Karabağ'dan Uygur Türklerine, Afganistan'dan Kırım'a, Kuzey Kıbrıs'tan Batı Trakya'ya, Avrupa ülkelerinden Uzak Asya kıyılarına, Amerika'dan Avusturalya'ya Afrika'ya kadar yeryüzünde her nerede bir kardeşimiz bulunuyorsa onların dertleriyle hemhal olmamız, haklarının korunması için çalışmamız, uğradıkları zulümleri durdurmak için mücadele etmemiz inancımızın bize yüklediği bir sorumluluk ve vebaldir'
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