Pakistan'da camide patlama: Ölü ve yararlılar var
Pakistan'ın Peşaver kentindeki bir camide meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.
Pakistan'ın Peşaver kentinde bir camide meydana gelen patlamada en az 90 kişi yaralandı.
Polis yetkilisi Sikandar Khan, patlamanın çok sayıda insanın camide olduğu anda meydana geldiğini söyledi.
CAMİ ÇÖKTÜ
Khan, 'Caminin bir kısmı çöktü ve altında çok sayıda kişinin olduğuna inanılıyor' açıklamasını yaptı.
90 KİŞİ YARALANDI
Peşaver'deki Lady Reading Hastanesi sözcüsü Mohammad Asim, bazılarının durumu ağır olmak üzere 90 yaralının olduğunu söyledi.
Yerel basında yayınlanan bir fotoğrafta, caminin yıkılan duvarının etrafında toplanan insanlar görülüyor.
Polis yetkilisi Sikandar Khan, patlamanın çok sayıda insanın camide olduğu anda meydana geldiğini söyledi.
CAMİ ÇÖKTÜ
Khan, 'Caminin bir kısmı çöktü ve altında çok sayıda kişinin olduğuna inanılıyor' açıklamasını yaptı.
90 KİŞİ YARALANDI
Peşaver'deki Lady Reading Hastanesi sözcüsü Mohammad Asim, bazılarının durumu ağır olmak üzere 90 yaralının olduğunu söyledi.
Yerel basında yayınlanan bir fotoğrafta, caminin yıkılan duvarının etrafında toplanan insanlar görülüyor.
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