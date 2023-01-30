Pakistan'da camide patlama: Ölü ve yararlılar var

Pakistan'ın Peşaver kentinde bir camide meydana gelen patlamada en az 90 kişi yaralandı.Polis yetkilisi Sikandar Khan, patlamanın çok sayıda insanın camide olduğu anda meydana geldiğini söyledi.Khan, 'Caminin bir kısmı çöktü ve altında çok sayıda kişinin olduğuna inanılıyor' açıklamasını yaptı.Peşaver'deki Lady Reading Hastanesi sözcüsü Mohammad Asim, bazılarının durumu ağır olmak üzere 90 yaralının olduğunu söyledi.Yerel basında yayınlanan bir fotoğrafta, caminin yıkılan duvarının etrafında toplanan insanlar görülüyor.