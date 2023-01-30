Nijerya'da yolcu otobüsünün üzerine konteyner devrildi
Ojuelegba Köprüsü'nde yolcu otobüsünün üzerine konteynerin devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Feci kazada 1 kişi sağ olarak kurtarıldı.
Nijerya'nın Lagos eyaletinde yer alan Ojuelegba bölgesinde, duraktan yolcu alan otobüsün üzerine konteyner devrildi.
Ojuelegba Köprüsü'nde meydana gelen kazada, 9 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise sağ olarak kurtarıldı.
Direksiyon hakimiyetini kaybetti
Lagos Eyaleti Acil Durum Yönetimi Ajansı (LASEMA) Genel Müdürü Olufemi Oke-Osanyintolu yaptığı açıklamada, konteyneri taşıyan kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildiğini ve konteynerin otobüsün üzerine düştüğünü belirtti.
2'si çocuk
Olufemi Oke-Osanyintolu hayatını kaybedenlerin; 4 erkek, 3 kadın ve 2 çocuk olduğunu ifade etti.
Ojuelegba Köprüsü'nde meydana gelen kazada, 9 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise sağ olarak kurtarıldı.
Direksiyon hakimiyetini kaybetti
Lagos Eyaleti Acil Durum Yönetimi Ajansı (LASEMA) Genel Müdürü Olufemi Oke-Osanyintolu yaptığı açıklamada, konteyneri taşıyan kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildiğini ve konteynerin otobüsün üzerine düştüğünü belirtti.
2'si çocuk
Olufemi Oke-Osanyintolu hayatını kaybedenlerin; 4 erkek, 3 kadın ve 2 çocuk olduğunu ifade etti.
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