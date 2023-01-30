Nijerya'da yolcu otobüsünün üzerine konteyner devrildi

Nijerya'nın Lagos eyaletinde yer alan Ojuelegba bölgesinde, duraktan yolcu alan otobüsün üzerine konteyner devrildi.Ojuelegba Köprüsü'nde meydana gelen kazada, 9 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise sağ olarak kurtarıldı.Lagos Eyaleti Acil Durum Yönetimi Ajansı (LASEMA) Genel Müdürü Olufemi Oke-Osanyintolu yaptığı açıklamada, konteyneri taşıyan kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildiğini ve konteynerin otobüsün üzerine düştüğünü belirtti.Olufemi Oke-Osanyintolu hayatını kaybedenlerin; 4 erkek, 3 kadın ve 2 çocuk olduğunu ifade etti.