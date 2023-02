Milli Eğitim Bakanı Özer Azerbaycan'da şehitlikleri ziyaret etti

Özer, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'daki mezarını ziyaret ederek çelenk bıraktı.Daha sonra 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'na geçen Özer, buradaki Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk koydu.Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakan Yardımcısı Firudin Kurbanov ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın eşlik ettiği Özer, Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret ederek anıta çelenk bıraktı.Temsili şehit mezarlarına çiçek bırakan Özer, şehitliğin anıt defterine şunları yazdı:'Yüce Türk milletinin kahraman evlatları, aziz şehitlerimiz,Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusunun destansı kahramanlıklarını anmak ve Azerbaycan'ın bekası uğrunda kardeşlerinizle omuz omuza mücadele verirken yaptığınız fedakarlıkları yad etmek üzere, bugün manevi huzurunuzda bulunuyoruz.Vermiş olduğunuz bu mukaddes mücadele, her birimizin kalbinde ölümsüz bir mahiyet kazanmıştır. Çanakkale Muharebelerine katılarak şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerinizin isimlerinin Gelibolu'da takdir ve saygıyla anıldığı gibi, sizin de isimleriniz başkent Bakü'nün bu değerli mekanında her daim aynı duygularla anılacaktır.Azerbaycan'da kardeşlerinin yardımına koşan sizler, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmanın temelini teşkil eden sarsılmaz dostluğun mimarları, ülkelerimizin sözde değil, özde kardeşliğinin en derin bağlarına dokunan nakışlarısınız.'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir' ve 'bir millet iki devlet' şiarlarıyla vücut bulan Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ilelebet var olacaktır.Bir toprak, ancak uğruna kan döküldüğünde 'vatan' olur. Kanlarının son damlasına kadar mücadele vererek bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, bu vesileyle tüm şehitlerimizin aziz hatırasını saygı ve minnetle bir kez daha anıyorum.Ruhlarınız şad olsun.'Özer, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırıda şehit olan güvenlik amiri için taziyelerini iletti.Türkiye Cumhuriyeti devletinin 'bir millet, iki devlet' şiarıyla Azerbaycan'la ilişkilerini her alanda güçlendirmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Özer, 'Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim alanındaki işbirliklerimizi güçlendirmek için, ilişkilerin kapasitesini daha da artırmak için bugün Azerbaycan'dayız. Çok kapsamlı bir heyetle buraya geldik. İstediğimiz şey mevcut ilişkilerin hızlı bir şekilde çok daha iyi noktaya taşınması çünkü biz birbirimize ne kadar çok destek olursak o kadar güçlü oluruz. Özellikle mesleki eğitim alanında işbirliklerini güçlendirmek, eğitimde dijitalleşme açılımları yapmak, öğretmenlerin eğitiminden okul öncesi eğitime kadar tüm kazanımlarımızı Azerbaycanlı kardeşlerimizle paylaşmaktan mutluluk duyacağız. Bugün özellikle mesleki eğitim açısından önemli açılımlar gerçekleşecek.' şeklinde konuştu.Bakan Özer, 1 Şubat'a kadar devam edecek temasları kapsamında Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile görüşecek, bazı eğitim kurumlarını ziyaret edecek.