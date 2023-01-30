  • USD: 18,79 - 18,82
  • EURO: 20,35 - 20,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Milli Eğitim Bakanı Özer Azerbaycan'da şehitlikleri ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, resmi temaslarda bulunmak amacıyla ziyarette bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki şehitliklere ziyarette bulundu.

Ekleme: 30.01.2023 - 10:59 Güncelleme: 30.01.2023 - 11:00 / Editör: Ozge Selin
Milli Eğitim Bakanı Özer Azerbaycan'da şehitlikleri ziyaret etti
Özer, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'daki mezarını ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Daha sonra 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'na geçen Özer, buradaki Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk koydu.

Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakan Yardımcısı Firudin Kurbanov ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın eşlik ettiği Özer, Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret ederek anıta çelenk bıraktı.

Temsili şehit mezarlarına çiçek bırakan Özer, şehitliğin anıt defterine şunları yazdı:

'Yüce Türk milletinin kahraman evlatları, aziz şehitlerimiz,
Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusunun destansı kahramanlıklarını anmak ve Azerbaycan'ın bekası uğrunda kardeşlerinizle omuz omuza mücadele verirken yaptığınız fedakarlıkları yad etmek üzere, bugün manevi huzurunuzda bulunuyoruz.
Vermiş olduğunuz bu mukaddes mücadele, her birimizin kalbinde ölümsüz bir mahiyet kazanmıştır. Çanakkale Muharebelerine katılarak şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerinizin isimlerinin Gelibolu'da takdir ve saygıyla anıldığı gibi, sizin de isimleriniz başkent Bakü'nün bu değerli mekanında her daim aynı duygularla anılacaktır.
Azerbaycan'da kardeşlerinin yardımına koşan sizler, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmanın temelini teşkil eden sarsılmaz dostluğun mimarları, ülkelerimizin sözde değil, özde kardeşliğinin en derin bağlarına dokunan nakışlarısınız.
'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir' ve 'bir millet iki devlet' şiarlarıyla vücut bulan Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ilelebet var olacaktır.
Bir toprak, ancak uğruna kan döküldüğünde 'vatan' olur. Kanlarının son damlasına kadar mücadele vererek bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, bu vesileyle tüm şehitlerimizin aziz hatırasını saygı ve minnetle bir kez daha anıyorum.
Ruhlarınız şad olsun.'

'İstediğimiz şey mevcut ilişkilerin hızlı bir şekilde çok daha iyi noktaya taşınması'
Özer, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırıda şehit olan güvenlik amiri için taziyelerini iletti.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin 'bir millet, iki devlet' şiarıyla Azerbaycan'la ilişkilerini her alanda güçlendirmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Özer, 'Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim alanındaki işbirliklerimizi güçlendirmek için, ilişkilerin kapasitesini daha da artırmak için bugün Azerbaycan'dayız. Çok kapsamlı bir heyetle buraya geldik. İstediğimiz şey mevcut ilişkilerin hızlı bir şekilde çok daha iyi noktaya taşınması çünkü biz birbirimize ne kadar çok destek olursak o kadar güçlü oluruz. Özellikle mesleki eğitim alanında işbirliklerini güçlendirmek, eğitimde dijitalleşme açılımları yapmak, öğretmenlerin eğitiminden okul öncesi eğitime kadar tüm kazanımlarımızı Azerbaycanlı kardeşlerimizle paylaşmaktan mutluluk duyacağız. Bugün özellikle mesleki eğitim açısından önemli açılımlar gerçekleşecek.' şeklinde konuştu.

Bakan Özer, 1 Şubat'a kadar devam edecek temasları kapsamında Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile görüşecek, bazı eğitim kurumlarını ziyaret edecek.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
CHP'liler kendilerini yalanladı: Önce polisi suçladılar, sonra özür dilediler
Terör örgütlerini destekleyen ABD yüzsüzlüğü: Van Hollen'den Türkiye'ye F-16 tehdidi
Restorasyonu 12 yıl sürdü: Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü Aydos Kalesi'nin açılışını yapacak
Avrupa'da korkunç gerçek ortaya çıktı: Son anda fark edildi ülke karıştı
İsveç de Yunanistan'ın izinden gidiyor! NATO için umutlarını bakın kime bağladılar?
Gültekin Uysal'dan tepki çeken Ümit Özdağ paylaşımı! 'Tecavüze uğramış çocuk psikolojisi...'
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
CHP'li Seyit Torun: Seçim takvimi belli olmadığı için adayımızı açıklamadık
Kamu borç yapılandırılması teklifi komisyonda kabul edildi...
Bakan Koca duyurdu: SMA tedavisinde iki ilaç tedavi rehberinde...
6'lı masanın aday belirsizliği sosyal medyada dalga konusu oldu!
ABD'den İsrail'e 'Batı Şeria' uyarısı: Tek taraflı girişimlerden uzak durun
Fransa'dan Ukrayna'ya obüs desteği: 12 adet daha gönderecekler
BBP Genel Başkanı Destici'nin babası Ali İhsan Destici vefat etti!
Schengen vizesinde dijitalleşme teklifi AP'de kabul edildi...
Kur’an-ı Kerim’e yapılan alçak saldırıya soruşturma başlatıldı
TİP vekili Barış Atay'dan DHKP/C destekçisi Grup Yorum'un Almanya'daki konserine davet
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye F-16 mesajı: İsveç ve Finlandiya'nın NATO sürecini ön şart olarak getirmeyin
Suriye-Türkiye normalleşmesi ile ilgili Rusya'dan flaş açıklama: Destekliyoruz
Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için yeni kar uyarısı: Hafta sonuna dikkat

Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için yeni kar uyarısı: Hafta sonuna dikkat

Mine Kocadağ’ın cesedi çuvalın içinden çıkmıştı! Cani kocanın ifadesi kan dondurdu .

Mine Kocadağ’ın cesedi çuvalın içinden çıkmıştı! Cani kocanın ifadesi kan dondurdu .

Instagram'ın kurucuları yeni uygulamayı duyurdu

Instagram'ın kurucuları yeni uygulamayı duyurdu

Dünyanın en popüler fotoğraf şehirleri açıklandı: Türkiye de listede

Dünyanın en popüler fotoğraf şehirleri açıklandı: Türkiye de listede

Tuz Gölü’nde kuraklık alarmı! Su alanı yüzde 10 seviyelerine düştü .

Tuz Gölü’nde kuraklık alarmı! Su alanı yüzde 10 seviyelerine düştü .