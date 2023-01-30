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Maltepe'de korku dolu anlar! 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İstanbul Maltepe'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ekleme: 30.01.2023 - 11:40 Güncelleme: 30.01.2023 - 11:40 / Editör: Ozge Selin
Maltepe'de korku dolu anlar! 3 katlı binanın çatısı alev alev yandıYangın, 09.50 sıralarında Gülensu Mahallesi Ezel Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısında çıktı. Çatının yandığını görenlerin haber vermesiyle olay yerine Maltepe ve Kartal'dan itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan çatıya müdahale ederken, polis de çevrede önlem aldı. Yangın yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından söndürüldü. Alev alev yanan çatı çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.
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