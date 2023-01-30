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Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı cevabı doğru tahmin etmişti! 1 milyon liralık soruya bir adım kala…

Dünyanın en çok kazandıran ve reytingleri altüst eden yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı adeta programa damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de Mert Ali Tahtalı isimli yarışmacı, 1 milyon liralık soruya sadece bir adım kala cevabı doğru tahmin etmesine rağmen yarışmada verdiği karar ile şaşırttı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar!

Ekleme: 30.01.2023 - 12:37 Güncelleme: 30.01.2023 - 12:39 / Editör: Ozge Selin
ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitledi.

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları ilgiyle izlendi.

Yarışmaya katılan Mert Ali Tahtalı isimli yarışmacı ilk baraja başarılı bir performansla geldi.

Hedefini 200 bin liralık soru olarak belirten yarışmacı, hedefine de emin adımlarla ilerledi.

Yarışmasının karşısına, 'Osmanlı tarihinde, hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur?' sorusu çıktı.

Doğru tahminler yürüten yarışmacı, bir süre düşündü.

YARIŞMADAN ÇEKİLMEK İSTEDİ

Yarışmacı, bir süre düşündükten sonra yarışmadan çekilmek istediğini dile getirdi.

DOĞRU CEVABI BİLMESİNE RAĞMEN ÇEKİLDİ

Yarışmadan çekilen yarışmacı, 'A- Mehmed' şıkkını seçti. Doğru cevabı bilmesine rağmen yarışmadan çekilen yarışmacı, çekildikten sonra üzüntü yaşadı.

1 MİLYON LİRALIK SORUYU AÇTIRMAYA BİR ADIM KALA…

Yarışmacı eğer doğru cevabı verseydi 1 milyon liralık soruyu açtırmaya hak kazanacaktı. Yarışmacı 200 bin liralık ödülü alarak yarışmadan ayrıldı.
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