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İsveç'in başmüzakerecisi Stenström ağzındaki baklaları çıkardı: PKK ülkemizde finanse ediliyor...

Terör örgütü PKK'nın eylemlerine izin veren ve son olarak Kur'an'ı Kerim yakma provokasyonuna göz yuman İsveç'ten itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. İsveç'in NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Oscar Stenström, terör örgütü PKK/YPG'nin ülkedeki durumuna ilişkin, "İsveç'te organize suç çeteleri PKK'yı finanse ediyor. Finlandiya'dan farklı olarak İsveç'te PKK'nın daha fazla finans kaynağı var." dedi. Bilindiği üzere Ankara'nın talebi üzerine Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz şekilde iptal edilmişti.

İsveç'in başmüzakerecisi Stenström ağzındaki baklaları çıkardı: PKK ülkemizde finanse ediliyor...
Ekleme: 30.01.2023 - 00:31 Güncelleme: 30.01.2023 - 00:41 / Editör: Ozge Selin
İsveç'in başmüzakerecisi Stenström ağzındaki baklaları çıkardı: PKK ülkemizde finanse ediliyor...
İsveç devlet radyosu SR'ye açıklamalarda bulunan Stenström, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki NATO üyeliği konulu üçlü mekanizma toplantısının yeniden başlaması için gelecek hafta Türkiye ile temasa geçmeyi düşündüğünü söyledi.

'TÜRKİYE İLE ERKEN TEMASA GEÇMEYİ DÜŞÜNÜYORUM'

Stenström, 'Şu anda faydalı ve güven içeren bir görüşme olmayacağı için bir araya gelip görüşmeler yapmak anlamsız olur ve bir ihtimal süreci daha da zora sokar. Fakat, yüz yüze toplantıların devam etmesi için Türkiye tarafı ile gelecek hafta erken bir tarihte temasa geçmeyi düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.

İsveç'in başmüzakerecisi Stenström ağzındaki baklaları çıkardı: PKK ülkemizde finanse ediliyor...

'YAPILAN YASAL OLMASINA RAĞMEN...'

İsveç ve Finlandiya ile yapılan Daimi Ortak Mekanizma toplantılarının ertelenmesine ilişkin Stenström, 'Yapılan yasal olmasına rağmen, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an'ı Kerim yakmak bütün bir dini rencide etmiştir. NATO görüşmeleri için bu hiç olumlu değil, bu üzücü bir durum ve buna yönelik görüşlerimizi aktardık.' diye konuştu.

İsveç'in başmüzakerecisi Stenström ağzındaki baklaları çıkardı: PKK ülkemizde finanse ediliyor...

'PKK'NIN PARA KAYNAĞI İSVEÇ'TE DAHA FAZLA'

Terör örgütü PKK/YPG hakkında da açıklamalarda bulunan Stenström, Türkiye'nin Finlandiya'dan daha fazla İsveç'e dikkat kesilmesinin nedeni olarak terör örgütü PKK/YPG'nin İsveç'teki para kaynağının daha fazla olmasına dikkati çekti.

Stenström, 'İsveç'te organize suç çeteleri PKK'yı finanse ediyor. Finlandiya'dan farklı olarak İsveç'te PKK'nın daha fazla finans kaynağı var.' dedi.

İsveç'in başmüzakerecisi Stenström ağzındaki baklaları çıkardı: PKK ülkemizde finanse ediliyor...

TÜRKİYE MEKANİZMAYI İPTAL ETTİ

Ankara'nın talebi üzerine Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz şekilde iptal edildi.

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