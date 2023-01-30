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Esenler’de koca dehşeti: Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı

Esenler’de boşanma aşamasında olduğu eşine konuşma bahanesiyle yaklaşan koca, barışma teklifini kabul etmeyen eşi C.S.’ye kurşun yağdırdı. C.S. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Ekleme: 30.01.2023 - 09:17 Güncelleme: 30.01.2023 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
Esenler’de koca dehşeti: Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında kurşun yağdırdıOlay, saat 00.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi 514 Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu eşi C.S. ile sokakta tartışmaya başlayan kişi, tartışmanın büyümesiyle yanında taşıdığı silahıyla eşine kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan C.S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. C.S., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


Esenler’de koca dehşeti: Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı

Esenler’de koca dehşeti: Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı
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