Dünya Başkan Erdoğan'ın 'İsveç şok olacak' sözlerini konuşuyor! Bundan sonra ne olacak?

İsveç'te son dönemlerde ifade özgürlüğü kisvesi altnda gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim yakma eylemi Türkiye ile ilişkileri sarstı. NATO üyeliği için Türkiye'ye ihtiyacı olan İsveç ile ilgili Başkan Erdoğan, 'İsveç şok olacak' dedi. Başkan Erdoğan'ın bu sözleri dünya medyasında gündem oldu.Başkan Erdoğan, İsveç Kralı Demirbaş Karl'ın Osmanlı'ya sığınması ve İsveç ile ilgili bir soruya 'İşte orada tabii bir eksik var. İsveç Başbakanı Osmanlıca'yı bilmiyor. Türkçe'yi hiç bilmiyor. Biz tabii kendisine. Bunları bir şekilde anlattık. Dedik ki bak eğer siz illa NATO diyorsanız NATO'ya girebilmeniz için bu teröristleri bize iade edeceksiniz. Eğer bu teröristleri bize iade etmezseniz 120 kişilik bir liste verdik kusura bakmayın ve tabii bunlar o gün bugün bizimle kendilerine göre yok anayasa değişikliği yaptık, yok şunu yaptık, yok bunu yaptık kendilerine göre dalga geçiyorlar.Bunlar Türkiye'yi tanıyamadılar. Zannediyorlar ki yani 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl önceki Türkiye bugünkü Türkiye değil. Bak ben bu akşam buradan bir şey söyleyeyim. Biz icabında Finlandiya'yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz ve Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şoke olacak' dedi.İsveç'in en çok okunan gazetelerinden Aftonbladet, Başkan Erdoğan'ın bu sözlerini 'Türkiye, Finlandiya'yı NATO'ya kabul etmeye hazır' diyerek okuyucularına sundu. Stockholm Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Türkiye uzmanı Paul Levin'i 'Erdoğan ilk kez bu kadar net konuştu' ifadelerine haberinde yer verdi.Finlandiya'nın dış politika enstitüsü başkanı Mika Aaltola da, 'İsveç olmadan NATO'ya üye olmayı gözden geçirmeliyiz' dedi.BBC'de yer alan haberde ise,' Erdoğan, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini engelleyebileceğini söyledi' ifadeleri kullanıldı. Haberde, Erdoğan'ın, 'Eğer kesinlikle NATO'ya katılmak istiyorsanız, bu teröristleri bize geri vereceksiniz' sözlerine dikkat çekildi.The Guardian'da ise skandal ifadelere başvuruldu.Al Jazeera'daki haberde ise,Yunan Ta Nea da yer alan haberde, 'Erdoğan'ın pazarlıkları ifadesi kullanıldı.' İsveç'in katılım prosedürlerini 'dondurmasının' ardından, Erdoğan,, oyunu ikiye 'kırma' olasılığını açık bırakarak Finlandiya'nın İttifaka katılmasına izin verdi.' denildi.Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinde ise, 'NATO için yeni uzlaşmazlık resitali' ifadeleri kullanıldı. Haberde, 'İsveç'te Kuran'ın yakılmasına atıfta bulunan Erdoğan, 'Ne kadar şerefsiz olduklarını gösterdiler' dedi.' ifalereri yer aldı.