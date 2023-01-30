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Beyaz Gazete
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CHP'li Özel canlı yayında açıkladı: 6'lı masa iktidara gelince MİT Başkanı'nı görevden alacak

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 6'lı masanın iktidara gelmesi halinde MİT Başkanı başta olmak üzere, YÖK, Merkez Bankası gibi kurumların üst düzey yöneticilerinin görevden alınacağını açıkladı. Özel, çok geniş bir liste hazırladıklarını sözlerine ekledi. Daha önce CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, 9 bin kişilik listenin hazır olduğunu söylemişti.

CHP'li Özel canlı yayında açıkladı: 6'lı masa iktidara gelince MİT Başkanı'nı görevden alacak
Ekleme: 30.01.2023 - 12:59 Güncelleme: 30.01.2023 - 13:20 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Özel canlı yayında açıkladı: 6'lı masa iktidara gelince MİT Başkanı'nı görevden alacak
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 6'lı masanın iktidara gelir gelmez ilk işlerinden birinin MİT Başkanı'nı görevden almak olduğunu söyledi. Özel, Merkez Bankası ve YÖK gibi kurumların da üst düzey bürokratlarının görevden alınacağını bildirdi. Daha önce CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Can Ataklı, 9 bin kişilik listenin hazır olduğunu, 6'lı masanın MİT Başkanı başta olmak üzere birçok kritik kurumun üst düzey isimlerinin görevden alınacağını duyurmuştu. Özel, bu haberi bugünkü açıklaması ile doğrulamış oldu.

CHP'Lİ ÖZEL: MİT BAŞKANI'NI GÖREVDEN ALACAĞIZ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Fox TV canlı yayınında yaptığı açıklamada, 'İktidara geldiğimizde hemen Merkez Bankası, YÖK,MİT ve bu düzeydeki üst düzey kuruluşların başındaki yöneticiler gidecek.' dedi.

Özel, Merkez Bankası için öne çıkan bir isim olduğunu belirterek, 'Bütün Türkiye bu ismi biliyor.' ifadelerini kullandı.

CHP'li Özel canlı yayında açıkladı: 6'lı masa iktidara gelince MİT Başkanı'nı görevden alacak

CAN ATAKLI, '9 BİN KİŞİLİK LİSTE HAZIR' DEMİŞTİ

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, seçim sonrası 6'lı masanın iktidara gelmesi durumunda 9 bin kişilik listenin hazır olduğunu söylemişti. Ataklı, ilk iş olarak 9 bin kişinin görevden alınacağını, yerlerine bu isimlerin konulacağını aktarmıştı.

Ataklı şu ifadeleri kullanmıştı:

Geçenlerde çok etkili biri ile görüştüm. 6 'lı masanın çalışmalarını da tek tek yakından biliyor. 'Şu anda 9 bin kişilik liste hazır' dedi. Cumhurbaşkanının kararname çıkarma ve iptal etme yetkisi var.

O gece 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı göreve gelirse 1 numaralı çıkaracağı kararname, Temmuz 2018'den itibaren yapılan bütün atama kararları iptal edilecek. 2'nci kararname ile boşalan makamlara şu isimler atanmıştır denilecek.

9 bin kişilik liste... Rektörler, MİT, teşkilatlar, bürokrasi, bakanlıkların üst düzey yöneticileri, emniyet teşkilatına adamlar atanacak.

CHP'li Özel canlı yayında açıkladı: 6'lı masa iktidara gelince MİT Başkanı'nı görevden alacak

MİT, TARİHİNİN EN BAŞARILI DÖNEMİNİ YAŞIYOR

Milli İstihbarat Teşkilatı, tarihinin en başarılı dönemini geçiriyor. Teşkilat, yurt içi ve yurt dışında terör örgütü PKK'ya deyim yerindeyse göz açtırmıyor. Birçok üst düzey terörist, MİT'in verdiği koordinatlar ile gerçekleşen nokta operasyonlarda yok edildi. Birçok kritik isim de, MİT operasyonları ile yurt dışından Türkiye'ye getirildi.
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