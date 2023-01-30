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Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için, "Sorunlu olan ülke ile daha az sorunlu olan ülke arasında ayrım yapmak adaletli olacak" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması
Ekleme: 30.01.2023 - 11:34 Güncelleme: 30.01.2023 - 11:34 / Editör: Ozge Selin
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Portekiz ile ticaret hacmimiz 3 milyar dolara yaklaştı. Ciddi bir potansiyel var. Şirketlerimizin de Portekiz'de ciddi yatırımları olmaya başladı. 1,6 euroluk bir yatırım miktarı var. Portekizli şirketlerin ülkemizdeki yatırımları da 764 milyona ulaştı, bugün firmalarımızı teşvik etme konusunda mutabık kaldık.

Denizcilik alanında önemli olan Portekiz ile bu alanda daha geniş alanda çalışmak istiyoruz. BAYKAR ile Portekiz arasında görüşmelerin başlamış olduğunu da öğrendim. Portekiz ile eğitim alanında da iş birliğimiz güçlü. 2014'ten bu yana 800'den fazla öğrenci Türkiye'ye geldi. Ülkemizin en köklü üniversiteleri arasında yer alan Ankara Üniversitesi, Boğaziçi ve Yaşar Üniversitelerinde Portekizce eğitim veriliyor. Turist sayısı da arttı, Kovid öncesi dönemini yakalamış bulunmaktayız.

İSVEÇ'E RET FİNLANDİYA'YA YEŞİL IŞIK

Dün sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama aslında sürecin başından beri yaptığımız açıklamaların bir teyididir. İki ülkenin başvuru süreci başladığından beri Finlandiya ile daha az sorunumuz olduğunu söylüyorduk. Ancak iki ülkenin üyelik sürecinin birlikte yürütülmesi istendi. Bu nedenle 3'lü ahitname imzalandı. O günden beri Finlandiya bazı adımlar attı ancak İsveç'te olduğu gibi provokasyonlar yapılmadı. Finlandiya'da da NATO karşıtı isimler var.

Biz Türkiye olarak NATO'nun genişlemesine karşı değiliz. Bizim Finlandiya ve İsveç'le kategorik problemlerimiz yok, onların güvenlik endişelerini anlıyoruz. Türkiye'nin endişelerinin de sadece anlaşılması yetmez karşılanması gerekiyor.

Sorunlu olan ülke ile daha az sorunlu olan ülke arasında ayrım yapmak bana göre adaletli bir tutum olacak. Böyle bir karar alınırsa bunu ayrı ayrı değerlendirmeyi düşünüyoruz. Öncelikle NATO ve bu ülkelerin karar vermesi gerekiyor. Bizim amacımız 2 ülke arasında ayrım yapmak değildir, bu endişelerimizin karşılanması ile ilgili objektif değerlendirme sonucu sergilenen bir tutumdur.

Cravinho'nun açıklamalarından satır başları:

Siyasi alanda, ekonomik alanda ve aynı zamanda kültürel, eğitim alanlarında iş birliği gerçekleştiriyoruz. Bugün çok somut bir şekilde ekonomik alanda daha ne gibi iş birliklerinde bulunabiliriz bunu konuşacağız. Portekiz her zaman Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yakın ilişkileri desteklemiş durumda.
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