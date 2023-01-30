46 zehir taciri tutuklandı

İstanbul’da düzenlenen seri uyuşturucu operasyonlarında 163 kilogram Hint Keneviri ve 483 bin 520 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 46 uyuşturucu satıcısı tutuklandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; dört ilçede düzenledikleri uyuşturucu operasyonlarında 67 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonlarda 163 kilogram Hint Keneviri ve 483 bin 520 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. 46 uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.