Enflasyon oranı açıklandı! Aralık 2022 Enflasyon oranı ile TÜFE ne kadar oldu?

Enflasyon oranı son dakika TÜİK tarafından açıklandı. Ocak ayı emeklinin ve memurun zam oranı üzerinde etkili olacak son veri belli oldu. Birçok maaş kaleminde etkili olacak enflasyon rakamları beklenti anketi ile birlikte değerlendiriliyor. İşte, 2022 Aralık ayı enflasyon oranı ile son veriler…Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 olduTÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti.Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %97,72 arttı, aylık %0,24 azaldı Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,24 azalış; bir önceki yılın Aralık ayına göre %97,72 , bir önceki yılın aynı ayına göre %97,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,47 artış gösterdiTÜİK tarafından 3 Ocak 2023 Salı günü açıklanacak Aralık ayı verilerine ilişkin enflasyon beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,61 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Aralık 2022 için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,40 ve en yüksek yüzde 4,00 aralığında yer aldı.Enflasyon ekim ayında yıllık bazda yüzde 85,51 seviyesini görerek zirve yapmış sonrasında ise düşüşe geçti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Kasım'da aylık yüzde 2,88 artış göstermişti. Bu dönemde yıllık artış ise yüzde 84,39 olmuştu.Aralık ayı enflasyon rakamları ile hem Merkez Bankası'nın hem de hükümetin koordineli bir şekilde aldığı tedbirler ile baz etkisiyle enflasyonda hızlı düşüş bekleniyor. Ekonomistlerin 2022 yılının tamamı için enflasyon beklentisi yüzde 66,59 oldu. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 42 düzeyinde oluştu.Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası, emekliye ve memura zam oranı için belirleyici olacak 5 aylık enflasyon verisi netleşti. Buna göre 5 aylık enflasyon verisi 14,04 olurken, bu rakam aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı oldu. Memur zam oranı ise 5 aylık yüzde 15,11 olarak netleşti.Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ve 12 aylık enflasyon rakamları ile belirlenen kira artış oranı, yapılan düzenleme ile 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artış bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyecek.Bu düzenleme ile beraber TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı ile kira artış oranı hesaplama yöntemi 1 yıl boyunca geçerliliğini yitirdi.