  • USD: 18,70 - 18,74
  • EURO: 19,98 - 20,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Barış Yarkadaş: Kılıçdaroğlu Altılı Masa olmasa da 1 Mart'a kadar adaylığını açıklayacak

Altılı Masa'daki adaylık düğümünün bir türlü çözüme kavuşmaması ittifak partileri arasında gerilimi tırmandırırken CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa olsa da olmasa da 1 Mart'a kadar adaylığını açıklayacağını söyledi.

Barış Yarkadaş: Kılıçdaroğlu Altılı Masa olmasa da 1 Mart'a kadar adaylığını açıklayacak
Ekleme: 2.01.2023 - 23:46 Güncelleme: 3.01.2023 - 00:02 / Editör: Ozge Selin
Barış Yarkadaş: Kılıçdaroğlu Altılı Masa olmasa da 1 Mart'a kadar adaylığını açıklayacak
Altılı Masa sık sık adaylık gündemiyle bir araya geliyor. Bu toplantılar artık bir rutine dönüşmüş durumdayken hala bir cumhurbaşkanı adayı konusunda uzlaşıya varılamadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığı konusundaki iddiası devam ediyor. Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu arasındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ya da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ortak aday olması konusunda yaşanan fikir ayrılığı ise sürüyor.

Barış Yarkadaş: Kılıçdaroğlu Altılı Masa olmasa da 1 Mart'a kadar adaylığını açıklayacak

ALTILI MASA OLSA DA OLMASA DA...

Son olarak CHP eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş'tan bomba açıklamalar geldi. Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa olsa da olmasa da adaylık konusunda kararlı olduğunun altını çizdi. Üstelik Yarkadaş Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda tarih de verdi.

Barış Yarkadaş: Kılıçdaroğlu Altılı Masa olmasa da 1 Mart'a kadar adaylığını açıklayacak

KILIÇDAROĞLU'NDAN DÖRT SLOGAN!

Kılıçdaroğlu'nun adaylık için yüklendiğini belirten Yarkadaş 'Görülen net bir şey var Kılıçdaroğlu adaylığa hazır. Muhtemelen 18 Ocak'taki toplantıdan sonra belki de 24 Ocak'ta Kemal Bey'in adaylığı dört sloganla gündeme gelebilir. Bunlar liyakat, adalet, refah ve kalkınma olabilir. 24 Ocak olması Uğur Mumcu'nun katledilmesinin yıl dönümü nedeniyle.' dedi.

Barış Yarkadaş: Kılıçdaroğlu Altılı Masa olmasa da 1 Mart'a kadar adaylığını açıklayacak

1 MART'A KADAR ADAYLIĞINI DUYURACAK

Dikkat çeken bir iddia daha ortaya atan Yarkadaş, 1 Mart tarihine işaret etti ve 'Benim CHP Genel Merkezi'nden edindiğim izlenim. Kemal Bey, görüşmeler tamamlandıktan sonra 15 Şubat ile 1 Mart arasındaki bir tarihte Kılıçdaroğlu adaylığını açıklayacak.' ifadelerini kullandı.

Yarkadaş Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa olsa da olmasa da adaylık konusunda kararlı olduğunu da sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
NATO yolunda kritik adım! İsveç terörle mücadeleyi anayasaya soktu...
Barış Yarkadaş: Kılıçdaroğlu Altılı Masa olmasa da 1 Mart'a kadar adaylığını açıklayacak
Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Elçi'den PKK propagandası!
Bakan Dönmez açıkladı! 'Türkiye Bulgaristan'a doğal gaz satacak' Anlaşma yarın imzalanacak...
Gazeteci Ertuğrul Özkök Türkiye'nin yatırımlarla dünyaya mesaj verdiğini söyledi!
Bakan Soylu'dan 'kadına şiddet' mesajı: Sıfır olana kadar mücadeleye devam
AK Parti MYK Toplantısı: Sözcü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk Tv'de İslam düşmanlığı: Ne taşıyor nereden bileceğiz?
Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çekildi...
Yunanistan soruşturma başlattığı Önder Mümin'in Türkiye aleyhinde faaliyet yaptığı ortaya çıktı!
PKK/YPG gerçeğini ifşa eden Hollandalı gazeteci: Ölüm tehditleri alıyorum
CHP'li Eminağaoğlu HDP'ye devlet yardımının durdurulmasına karşı çıktı!
Savaş şiddetiyle devam ediyor! Rus askeri tesis vuruldu, Rusya ve Ukrayna tarafından bambaşka açıklamalar geldi
AK Partili vekile PYD’den suikast girişimi! 2 terörist Akçakale’de yakalandı
MSB duyurdu: İki bölgede 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Karaismailoğlu duyurdu:İki büyükşehir arası hızlanıyor! Ulaşımda büyük kolaylık
Orta gelirliye konut kampanyası! Detayları bakanlar açıklayacak: Tarih belli oldu
2022'de Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırıldı! Başkan Erdoğan resmi rakamları duyurdu...
Avrupa'da 1. Dünyada 3. I Gurur projesinde sona doğru!
Fuat Oktay duyurdu: e-Devlet'te yeni uygulama
Meteoroloji’den sis uyarısı

Meteoroloji’den sis uyarısı

Memur ve emekliye bir zam müjdesi daha: Maaşlara bu yıl yansıyacak

Memur ve emekliye bir zam müjdesi daha: Maaşlara bu yıl yansıyacak

Ev sahipleri dikkat! Milyonları ilgilendiriyor: Son tarih 1 Mart

Ev sahipleri dikkat! Milyonları ilgilendiriyor: Son tarih 1 Mart

Gizli geçit bulundu: Herkes sonunun nereye çıkacağını merak ediyor

Gizli geçit bulundu: Herkes sonunun nereye çıkacağını merak ediyor

Türkiye'de nadir görülüyor: Selde ortaya çıktı ekipler harekete geçti

Türkiye'de nadir görülüyor: Selde ortaya çıktı ekipler harekete geçti

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi: TCG Anadolu

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi: TCG Anadolu