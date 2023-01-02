Barış Yarkadaş: Kılıçdaroğlu Altılı Masa olmasa da 1 Mart'a kadar adaylığını açıklayacak

Altılı Masa sık sık adaylık gündemiyle bir araya geliyor. Bu toplantılar artık bir rutine dönüşmüş durumdayken hala bir cumhurbaşkanı adayı konusunda uzlaşıya varılamadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığı konusundaki iddiası devam ediyor. Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu arasındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ya da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ortak aday olması konusunda yaşanan fikir ayrılığı ise sürüyor.ALTILI MASA OLSA DA OLMASA DA...Son olarak CHP eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş'tan bomba açıklamalar geldi. Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa olsa da olmasa da adaylık konusunda kararlı olduğunun altını çizdi. Üstelik Yarkadaş Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda tarih de verdi.KILIÇDAROĞLU'NDAN DÖRT SLOGAN!Kılıçdaroğlu'nun adaylık için yüklendiğini belirten Yarkadaş 'Görülen net bir şey var Kılıçdaroğlu adaylığa hazır. Muhtemelen 18 Ocak'taki toplantıdan sonra belki de 24 Ocak'ta Kemal Bey'in adaylığı dört sloganla gündeme gelebilir. Bunlar liyakat, adalet, refah ve kalkınma olabilir. 24 Ocak olması Uğur Mumcu'nun katledilmesinin yıl dönümü nedeniyle.' dedi.1 MART'A KADAR ADAYLIĞINI DUYURACAKDikkat çeken bir iddia daha ortaya atan Yarkadaş, 1 Mart tarihine işaret etti ve 'Benim CHP Genel Merkezi'nden edindiğim izlenim. Kemal Bey, görüşmeler tamamlandıktan sonra 15 Şubat ile 1 Mart arasındaki bir tarihte Kılıçdaroğlu adaylığını açıklayacak.' ifadelerini kullandı.Yarkadaş Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa olsa da olmasa da adaylık konusunda kararlı olduğunu da sözlerine ekledi.