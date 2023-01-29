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Yeniden Refah Partisi hangi ittifak içinde yer alacak? Fatih Erbakan açıkladı...

Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Akılda Kalsın programına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaparken; 14 Mayıs'taki seçimlerde hangi ittifakta yer alacaklarına ilişkin de konuştu.

Yeniden Refah Partisi hangi ittifak içinde yer alacak? Fatih Erbakan açıkladı...
Ekleme: 29.01.2023 - 12:45 Güncelleme: 29.01.2023 - 13:02 / Editör: Ozge Selin
Yeniden Refah Partisi hangi ittifak içinde yer alacak? Fatih Erbakan açıkladı...
Melissa Bağcı'nın sunumuyla her hafta Pazar günü saat 12:00'de Beyaz TV ekranlarında seyirciyle buluşan Akılda Kalsın'ın bu haftaki konuğu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan oldu. 

Fatih Erbakan yoğun siyaset gündemine ve yaklaşan seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Melissa Bağcı'nın sorularını yanıtlayan Erbakan, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerde partisinin hangi ittifakta yer alacağına ilişkin konuştu. Partisinin seçmenleri ile beraber yol aldığını vurgulayan Erbakan, Cumhur İttifakı'na daha çok yakın olduklarını söyledi. Seçmenlerinden gelen tepkileri özetleyen Fatih Erbakan konuyla ilgili şunları söyledi;

'Millet İttifakı'nda yer alma gibi bir düşüncemiz yok'

''Bu duruşunuz gayet güzel tek başınıza gitmenizi istiyoruz' diyor seçmenimiz. Biz de diyoruz ki; 'Tek başımıza gideceksek, ciddi siyasi aktör olarak ortaya bir güç koymamız lazım. Bunun için de milletin desteğine ihtiacımız var' diyoruz. Son dönemde özellikle seçim yaklaştıkça, bir miktar 'Cumhur İttifakı'nda yer alsanız iyi olur' seslerini duyuyorum seçmenlerimizde. Biz Anadolu'da sürekli halkla birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta Kırşehir'de, Yozgat'taydık. Ondan önce Antalya'da, Konya'daydık. Dün ise İstanbul'da Kapalı Çarşı'daydık. Bir miktar son dönemece girdiğimizde Millet İttifakı'yla ilgili olarak zaten çok ciddi bir rezerve tepki var. Bizi oraya hiç yakıştırmıyorlar. Bizim de zaten orada olma gibi bir niyetimiz yok. Ama bir miktar muhafazakar, dindar seçmen ve eski Refah Partisi seçmeni büyük ölçüde; 'Cumhur İttifakı'nda yanında olsanız iyi olur. En azından karşı tarafın gelmesine engel omak lazım. Evet iktidarın yanlışlarını biz de görüyoruz ama yine de bütün bunlara rağmen diğer tarafın iktidarı alıp Cumhurbaşkanlığını alması daha büyük bir felaket olur' diyorlar.'
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