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Kar için tarih verildi! Hasretle bekleniyordu, Meteoroloji açıkladı

Hava sıcaklıkları dün itibariyle yağışlarla birlikte mevsim normallerine geriledi. İstanbul ve diğer bölgelerin beklediği kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den yetkili isim açıkladı. Hasretle beklenen kar geliyor. İşte hava durumu detayları...

Ekleme: 29.01.2023 - 10:16 Güncelleme: 29.01.2023 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
Kar için tarih verildi! Hasretle bekleniyordu, Meteoroloji açıkladı
Sıcaklıkların normalin üstünde seyrettiği, beklenen yağmur ve kar yağışının bir türlü gelmeden geçtiği kış ayları, bu haftadan itibaren mevsim normallerine geri dönüyor. Özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde başlayan yağışlar, haftaya batıdan başlayarak tüm ülkeyi etkisi altına alacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, uzun süren yağışsız dönemin ardından Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağışların başladığını söyledi ve şu tahminleri yaptı:

“Bugünden itibaren yağışlar ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde görülmeye devam edecek. Yağışlar batı kesimlerde biraz hafif olacak ancak Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde daha orta ve kuvvetli şekilde yağışların görülmesini bekliyoruz. Kıyı kesimlerde ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasını bekliyoruz.

HAFTAYA BATIDA KAR VAR
Önümüzdeki bir haftalık periyotta en iyi yağışı Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu alacak. Özellikle Karadeniz'in kıyısı ile Güneydoğu'daki yağışların yağmur, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da ise yağışların kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Yağışların önümüzdeki hafta cuma gününden itibaren batı bölgelerden başlamasını tahmin ediyoruz. Sömestir tatilinin bitişi ve ikinci dönemin başladığı hafta başında, kar yağışı ihtimali var.”

Öte yandan dün Tunceli'de etkili olan kar yağışıyla 169 köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri çalışma başlattı
Ülkemizin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Uludağ'da beklenen kar yağışı dün öğle saatlerinde başladı. Aralıksız süren yağışla birlikte Uludağ'da kar kalınlığı 32 santimetreye ulaştı.

KAYAK MERKEZLERİ KARA KAVUŞTU
Hava tahminlerini harita üzerinde anlatan Kenan Yüksel, “Mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıklar ve kar yağışının bir türlü olmamasıyla sezona kötü başlayan kayak merkezleri de bu hafta beklenen yağışa kavuşacak” dedi.Yüksel, kayak merkezlerinin de yurda giriş yapan sistemle birlikte kar almasını beklediklerini belirterek, “4 günlük periyotta tüm kayak merkezlerimizde kar yağışı bekliyoruz. Palandöken'deki kar yağışlarının daha kuvvetli olacağını söyleyebiliriz”diye konuştu.

İŞTE 7 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre bu hafta Türkiye'de şöyle geçecek:

İSTANBUL

Önümüzdeki 4 günlük periyotta hafif yağmur geçişleri bekleniyor. Hayatı olumsuz etkileyecek yağışlar değil. Gün içerisinde hafif ve aralıklı olarak görülecek. Gece sıcaklıkları 2 ila 4, gündüz ise 7 ila 8 derece civarında olacak. Önümüzdeki bir haftalık periyotta İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. 5 ve 6 Şubat'ta bir yağış ihtimali var.

ANKARA

Bugünden itibaren 4 gün boyunca çok hafif ve aralıklı yağış geçişleri var. Yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde bekleniyor. Yükseklerde ise Kar şeklinde görülecek. Ankara'da bugün 2 ila 8 derece arasında olan sıcaklıkların hafta ortasında geceleri -5 ila -6 gündüzleri ise 4 ila 5 dereceye düşmesini bekliyoruz.

İZMİR

İzmir'de salı günü hafif bir yağmur bekleniyor, diğer günlerde önemli bir yağış beklentisi yok. Cuma ve cumartesi görülen çok kuvvetli yağışlar etkisini kaybedecek. Bugün sağanak yağış, pazartesi ve salı günü ise hafif sağanak yağış bekleniyor.
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