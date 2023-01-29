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İstanbul'un en kirli yerleri belli oldu: Bu ilçelerde pencere bile açmayın

İstanbul'da hava kirliliği, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 9 artış gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hava Kalite Ölçüm istasyonlarından derlenen verilere göre, İstanbul'da 2021'de ortalama partikül madde (PM10) hava kirliliği konsantrasyonu 38,2 µg/m3 (mikrogram bölü metreküp) ölçüldü. 2022'de 41,5 µg/m3 olan hava kirliliği önceki yıla göre yüzde 9 arttı. Peki İstanbul'un en kirli ilçeleri nereler? İstanbul'un en kirli yerleri tek tek açıklandı. Ayrıntılar haberimizde...

Ekleme: 29.01.2023 - 14:14 Güncelleme: 29.01.2023 - 14:32 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'un en kirli yerleri belli oldu: Bu ilçelerde pencere bile açmayın
Geçen yıl, İstanbul'da partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon 97,6 µg/m3 ile Göztepe oldu. Burayı sırasıyla 95,4 ile Sultangazi 3, 63,6 ile Sultangazi 2, 59,3 µg/m3 ile Esenyurt istasyonları takip etti.


Aynı dönemde hava kirliliğinin en az ölçüldüğü istasyon 13,1 µg/m3 ile Kandilli 1 olurken, partikül madde hava kirliliği Büyükada istasyonunda 15,8, Sarıyer istasyonunda 24,4, Şile istasyonunda 25,1 µg/m3 olarak belirlendi.

İstanbul'da hava kirlilik oranı, 2022'de önceki yıla göre 25 istasyonda artarken 9 istasyonda azaldı.

Geçen yıl, 2021'e oranla hava kirliliğinin en fazla arttığı istasyonlar arasında ilk sırada yüzde 99,9 değişimle Kumköy yer aldı. Kumköy'ü sırasıyla yüzde 57,5 ile Göztepe, yüzde 49,1 ile Çatladıkapı, yüzde 36,5 ile Selimiye, yüzde 36,4 ile Sancaktepe istasyonları takip etti.

Aynı dönemde ortalama hava kirliliğinin en fazla azaldığı istasyon yüzde 40 değişimle Kandilli 1 oldu. Kandilli'yi yüzde 19,7 ile Başakşehir, yüzde 14,5 ile Sarıyer, yüzde 13,5 ile Bağcılar, yüzde 12 ile Yenibosna istasyonları izledi.

İstanbul'da bulunan istasyonların hava kirliliği (PM10) ortalaması şu şekilde oldu:


İstanbul'un en kirli yerleri belli oldu: Bu ilçelerde pencere bile açmayın

1- Aksaray

2- Alibeyköy

3- Arnavutköy

4- Avcılar

5- Bağcılar

6- Başakşehir

7- Beşiktaş

8- Büyükada

9- Çatladıkapı

9-Esenler

10- Esenyurt

11- Göztepe

12- Kadıköy

13- Kağıthane

14- Kandilli 1

15- Kandilli 2

16- Kartal

17- Kumköy

18- Maslak

19- Mecidiyeköy

20- Sancaktepe

21- Sarıyer

22- Selimiye

23- Sultanbeyli

24- Sultangazi

25- Şile

26- Şirinevler

27- Tuzla

28- Ümraniye

29- Üsküdar

30- Yenibosna
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