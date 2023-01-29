Gaziantep'te PKK propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'te bölücü terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan M.T., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenerek, hakkında yakalama kararı çıkarılan M.T.'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı.
OPERASYONLA YAKALANDI
Ekipler, araştırma sonunda adresini belirlediği M.T.'yi operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan M.T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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