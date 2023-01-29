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CHP'li Özkoç eleştirilere cevap verdi: Biz yapacaklarımızın tartışılmasını istedik

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, katıldığı televizyon programında Pınar Ardor'un, "Adayı açıklamada geç kalmadınız mı?" sorusuna, "Biz adayın değil yapacaklarımızın tartışılmasını istedik. 4 ay önce adayı açıklasaydık herkes o ne diyor bakacaktı. Liderlerin önüne geçecekti" şeklinde cevap verdi.

CHP'li Özkoç eleştirilere cevap verdi: Biz yapacaklarımızın tartışılmasını istedik
Ekleme: 29.01.2023 - 21:59 Güncelleme: 29.01.2023 - 22:29 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Özkoç eleştirilere cevap verdi: Biz yapacaklarımızın tartışılmasını istedik
Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı açıklamamasına yönelik eleştirilere CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç katıldığı televizyon programında cevap verdi. Özkoç adayı açıklamama sebebi olarak adayın altılı masada bulunan liderlerin önüne geçme ihtimalini ileri sürdü.


'BİZ YAPACAKLARIMIZIN TARTIŞILMASINI İSTEDİK'

CHP'li Özkoç, altılı masanın cumhurbaşkanı adayını açıklamamasına yönelik,
'Adayı açıklasak altılı masanın liderlerinin ne dediğine kimse bakar mı? Altılı masanın ortak görüşlerini kimse dinler mi? Adaya bakarlar. Biz adayın değil görüşlerin, yapacaklarımızın öne çıkmasını istedik. Biz bunların tartışılmasını istedik'
dedi.
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