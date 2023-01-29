CHP’li Mehmet Bekaroğlu fena çuvalladı! Apar topar silmek zorunda kaldı: Muharrem İnce ateş püskürdü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, AK Parti'nin cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için kullandığı 'Yeter söz milletindir' sloganını eleştirmek isterken fena çuvalladı.Bekaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, '73 yıl önce Rahmetli Menderes tek parti faşizmine karşı 'Yeter, söz milletindir' demişti. Tarih tekerrürdür. Biz de 73 yıl sonra iki partinin kurmakta olduğu faşizme karşı 'Yeter, söz milletindir' diyoruz. AK Parti-MHP faşizmi bu sloganı kime karşı kullanacak, birbirlerine mi?' ifadelerini kullandı.Ancak burada Bekaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü dönemi için 'tek parti faşizmi' ifadesini kullandı.Bekaroğlu'nun gelen tepkilerin ardından söz konusu paylaşımını apar topar sildi. Bekaroğlu yeni paylaşımında ise 'faşizm' yerine 'yönetim' ifadesini kullandı.Bekaroğlu, neden yeniden paylaşım yaptığını ise şu ifadelerle açıkladı:'Bu paylaşımı ben yaptım ve bir kaç dakika sonra yine ben kaldırdım. Kaldırmamın nedeni sonradan gelen eleştiriler değil, ülkeyi çok partili demokrasiye taşıyan ve seçimi kaybedince, 'Biz kaybettik ama ülke kazandı' diyen insanlara haksızlık yaptığımı düşündüğüm için kaldırdım.'Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'li Mehmet Bekaroğlu'na tepki gösterdi. İnce, 'CHP'de kadın kotasından PM üyesi, Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili olacaksın, Atatürk ve İsmet Paşa dönemine 'tek parti faşizmi' diyeceksin! CHP'de buna ses çıkaracak kimse kalmadı mı? Ben Atatürk'e, İsmet Paşa'ya faşist dedirtmem. Haddini bil Mehmet Bekaroğlu!' ifadelerini kullandı.İnce'nin tepkisine yanıt veren Bekaroğlu, şu ifadeleri kullandı:'Algı operasyonları ile yol alıyorsun, bu üç oluyor bunu benim üzerimden yapıyorsun, üstelik çok basitleşiyorsun; lafları cımbızlayarak, yorumlayarak, ekleyip çıkararak. Çok basitleşiyorsun. Koca Genel Başkansın, ayıp ayıp!'İnce ise Bekaroğlu'na şu şekilde karşılık verdi:Tweeti silip tornistan yapıyorsun, 'tek parti faşizmi' dediğin Atatürk ve İsmet Paşa dönemi değil mi? Esas sana ayıp. Ne algısından bahsediyorsun sen!