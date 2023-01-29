  • USD: 18,79 - 18,82
  • EURO: 20,35 - 20,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP’li Mehmet Bekaroğlu fena çuvalladı! Apar topar silmek zorunda kaldı: Muharrem İnce ateş püskürdü

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti'nin "Yeter söz milletindir" sloganını eleştirmek isterken Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü dönemi için “tek parti faşizmi” dedi. CHP'li Bekaroğlu söz konusu paylaşımını apar topar silerken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bu duruma sert tepki gösterdi. İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'de buna ses çıkaracak kimse kalmadı mı? Ben Atatürk'e, İsmet Paşa’ya faşist dedirtmem. Haddini bil Mehmet Bekaroğlu!" ifadelerini kullandı.

CHP’li Mehmet Bekaroğlu fena çuvalladı! Apar topar silmek zorunda kaldı: Muharrem İnce ateş püskürdü
Ekleme: 29.01.2023 - 15:32 Güncelleme: 29.01.2023 - 15:58 / Editör: Ozge Selin
CHP’li Mehmet Bekaroğlu fena çuvalladı! Apar topar silmek zorunda kaldı: Muharrem İnce ateş püskürdü
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, AK Parti'nin cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için kullandığı 'Yeter söz milletindir' sloganını eleştirmek isterken fena çuvalladı.

Bekaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, '73 yıl önce Rahmetli Menderes tek parti faşizmine karşı 'Yeter, söz milletindir' demişti. Tarih tekerrürdür. Biz de 73 yıl sonra iki partinin kurmakta olduğu faşizme karşı 'Yeter, söz milletindir' diyoruz. AK Parti-MHP faşizmi bu sloganı kime karşı kullanacak, birbirlerine mi?' ifadelerini kullandı.

Ancak burada Bekaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü dönemi için 'tek parti faşizmi' ifadesini kullandı.

CHP’li Mehmet Bekaroğlu fena çuvalladı! Apar topar silmek zorunda kaldı: Muharrem İnce ateş püskürdü

PAYLAŞIMI APAR TOPAR SİLDİ

Bekaroğlu'nun gelen tepkilerin ardından söz konusu paylaşımını apar topar sildi. Bekaroğlu yeni paylaşımında ise 'faşizm' yerine 'yönetim' ifadesini kullandı.

Bekaroğlu, neden yeniden paylaşım yaptığını ise şu ifadelerle açıkladı:

'Bu paylaşımı ben yaptım ve bir kaç dakika sonra yine ben kaldırdım. Kaldırmamın nedeni sonradan gelen eleştiriler değil, ülkeyi çok partili demokrasiye taşıyan ve seçimi kaybedince, 'Biz kaybettik ama ülke kazandı' diyen insanlara haksızlık yaptığımı düşündüğüm için kaldırdım.'

CHP’li Mehmet Bekaroğlu fena çuvalladı! Apar topar silmek zorunda kaldı: Muharrem İnce ateş püskürdü

CHP’li Mehmet Bekaroğlu fena çuvalladı! Apar topar silmek zorunda kaldı: Muharrem İnce ateş püskürdü

MUHARREM İNCE'DEN SERT TEPKİ: BEN ATATÜRK'E, İSMET PAŞA'YA FAŞİST DEDİRTMEM

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'li Mehmet Bekaroğlu'na tepki gösterdi. İnce, 'CHP'de kadın kotasından PM üyesi, Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili olacaksın, Atatürk ve İsmet Paşa dönemine 'tek parti faşizmi' diyeceksin! CHP'de buna ses çıkaracak kimse kalmadı mı? Ben Atatürk'e, İsmet Paşa'ya faşist dedirtmem. Haddini bil Mehmet Bekaroğlu!' ifadelerini kullandı.

'KOCA GENEL BAŞKANSIN, AYIP AYIP'

İnce'nin tepkisine yanıt veren Bekaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

'Algı operasyonları ile yol alıyorsun, bu üç oluyor bunu benim üzerimden yapıyorsun, üstelik çok basitleşiyorsun; lafları cımbızlayarak, yorumlayarak, ekleyip çıkararak. Çok basitleşiyorsun. Koca Genel Başkansın, ayıp ayıp!'

'NE ALGISINDAN BAHSEDİYORSUN SEN!'

İnce ise Bekaroğlu'na şu şekilde karşılık verdi:

Tweeti silip tornistan yapıyorsun, 'tek parti faşizmi' dediğin Atatürk ve İsmet Paşa dönemi değil mi? Esas sana ayıp. Ne algısından bahsediyorsun sen!

CHP’li Mehmet Bekaroğlu fena çuvalladı! Apar topar silmek zorunda kaldı: Muharrem İnce ateş püskürdü
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Terör örgütlerini destekleyen ABD yüzsüzlüğü: Van Hollen'den Türkiye'ye F-16 tehdidi
Restorasyonu 12 yıl sürdü: Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü Aydos Kalesi'nin açılışını yapacak
Avrupa'da korkunç gerçek ortaya çıktı: Son anda fark edildi ülke karıştı
İsveç de Yunanistan'ın izinden gidiyor! NATO için umutlarını bakın kime bağladılar?
Gültekin Uysal'dan tepki çeken Ümit Özdağ paylaşımı! 'Tecavüze uğramış çocuk psikolojisi...'
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
CHP'li Seyit Torun: Seçim takvimi belli olmadığı için adayımızı açıklamadık
Kamu borç yapılandırılması teklifi komisyonda kabul edildi...
Bakan Koca duyurdu: SMA tedavisinde iki ilaç tedavi rehberinde...
6'lı masanın aday belirsizliği sosyal medyada dalga konusu oldu!
ABD'den İsrail'e 'Batı Şeria' uyarısı: Tek taraflı girişimlerden uzak durun
Fransa'dan Ukrayna'ya obüs desteği: 12 adet daha gönderecekler
BBP Genel Başkanı Destici'nin babası Ali İhsan Destici vefat etti!
Schengen vizesinde dijitalleşme teklifi AP'de kabul edildi...
Kur’an-ı Kerim’e yapılan alçak saldırıya soruşturma başlatıldı
TİP vekili Barış Atay'dan DHKP/C destekçisi Grup Yorum'un Almanya'daki konserine davet
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye F-16 mesajı: İsveç ve Finlandiya'nın NATO sürecini ön şart olarak getirmeyin
Suriye-Türkiye normalleşmesi ile ilgili Rusya'dan flaş açıklama: Destekliyoruz
Komisyondan CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan hakkında dokunulmaz kararı
Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için yeni kar uyarısı: Hafta sonuna dikkat

Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için yeni kar uyarısı: Hafta sonuna dikkat

Mine Kocadağ’ın cesedi çuvalın içinden çıkmıştı! Cani kocanın ifadesi kan dondurdu .

Mine Kocadağ’ın cesedi çuvalın içinden çıkmıştı! Cani kocanın ifadesi kan dondurdu .

Instagram'ın kurucuları yeni uygulamayı duyurdu

Instagram'ın kurucuları yeni uygulamayı duyurdu

Gökyüzünde bir anda belirdi: Esrarengiz görüntü herkesi tedirgin etti

Gökyüzünde bir anda belirdi: Esrarengiz görüntü herkesi tedirgin etti

Tuz Gölü’nde kuraklık alarmı! Su alanı yüzde 10 seviyelerine düştü .

Tuz Gölü’nde kuraklık alarmı! Su alanı yüzde 10 seviyelerine düştü .